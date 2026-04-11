สงกรานต์ “ลุงป้อม” เปิดบ้านรับรดน้ำดำหัวชื่นมื่น ได้กล้วยไม้จากสมาคมส่งออกฯ ประกับอลังการ พร้อมเมนูอาหารหลากหลายชวนชิม

สงกรานต์ “ลุงป้อม” ชื่นมื่น เปิดบ้านป่ารอยต่อฯ ต้อนรับเพื่อร่วมรุ่น ตท.6 บิ๊กทหาร อดีตผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมรดน้พดำหัวคึกคัก มีกล้วยไม้ประดับสวยงามจากสมาคมส่งออกกล้วยไม้ไทย พร้อมจัดผ้าไทยเป้นของชำร่วย ส่วนของอร่อยเลือกมาเองหลากหลายเมนูจากหลายร้าน พร้อมขอบคุณสื่อที่ยังติดตามทำข่าว
วันที่ 11 เมษายน 2569 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ ภายหลังเปิดบ้านจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยเฉพาะเพื่อนร่วมรุ่น ตท.6 บิ๊กทหาร อดีตผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงนักการเมืองที่เข้าขอพรอย่างคึกคัก
พลเอกประวิตร เผยว่า จุดเด่นของงานที่ทุกคนไม่รู้ อยู่ที่ “ดอกกล้วยไม้ไทย” ที่นำมาประดับจนหลายคนชมว่าสวย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายกฤษณา มีขำ นายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย และ นายหิรัญ เอกอารีย์จิตร นายกสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย ที่มาร่วมดูแลการออกแบบและจัดวางดอกไม้ภายในงาน โดยเน้นสายพันธุ์จากประเศทศไทยที่มีสีสันสดใส ทนทาน และเหมาะกับการจัดแสดงในช่วงอากาศร้อน
สำหรับของชำร่วยภายในงาน ที่ตนเลือกเป็น “ผ้าไทย” รูปแบบผ้าคลุมไหล่ลายผ้าขาวม้า ใช้งานได้หลากหลาย โดยพลเอกประวิตรระบุว่า ต้องการช่วยสนับสนุนช่างทอผ้าและผู้ผลิตในประเทศ พร้อมมอบให้แขกผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนนำไปใช้กันถ้าชอบก็ไปสั่งซื้อเยอะๆ ราคาไม่แพง
ไฮไลต์อีกส่วนที่อยากบอกว่าเป็นร้านอร่อยที่น่าไปลองแบบหลากหลาย ที่สำคัญเลือกด้วยตนเองทั้งหมด อาทิ ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกร้านกาตุ่ย, ข้าวขาหมูจุฬา, ข้าวมันไก่เบตง, เซี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเนื้อไร้เทียมทาน, หอยทอดสวัสดี และหมูทอด–เนื้อทอดมงคลชัย หลังกระทรวงการคลัง รวมถึงขนมหวานจิตรลดา เต้าทึงน้ำลำไย และกาแฟ–ปาท่องโก๋มังกรบิน
พลเอกประวิตรอยากกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตาม ย้ำว่าอ่านทุกความคิดเห็น พร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าแม้หลายคนชวนไปชิมอาหารหลายร้าน แต่ต้องดูแลสุขภาพ ก่อนอวยพรให้ประชาชนมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และดูแลสุขภาพท่ามกลางอากาศร้อน