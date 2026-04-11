"อนุทิน" ถก ครม.นัดแรก ขอบคุณแถลงนโยบายผ่านไปด้วยดี ย้ำเป็นรัฐบาลของประชาชน สามัคคีทำงานเป็นทีม

นายกฯ นำประชุม ครม.นัดแรกหลังแถลงนโยบาย ขอบคุณ รมต.อภิปรายนโยบายรัฐบาลผ่านพ้นด้วยดี ย้ำเป็นรัฐบาลของประชาชน สามัคคีทำงานเป็นทีม ยึดถือประโยชน์ ปชช.เป็นเป้าหมายสูงสุด
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 เม.ย.ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งถือเป็นนัดแรกภายหลังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยวันเดียวกันนี้นายกฯได้มอบภาพหมู่ ครม.ใส่กรอบรูปให้แก่รัฐมนตรีทุกคนเป็นที่ระลึก ขณะที่การประชุมขาดเพียง น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ที่ติดภารกิจ
สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ ที่คาดว่าแต่ละกระทรวงจะเสนอให้ ครม.พิจารณา อาทิ กระทรวงการคลัง จะเสนอปฏิทินการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 มาตรการเรื่องค่าครองชีพ รวมถึงแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เป็นต้น ส่วนการจับตาเรื่องออกพรกกู้เงินคาดว่ายังไม่นำเสนอครในครั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลดลง
นายกฯ กล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า วันนี้เป็นวันเสาร์แต่พวกเราทุกคนต้องมาร่วมกันทำงาน เนื่องจากการชี้แจงต่อรัฐสภาในเรื่องของการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ตลอด 2 วันที่ผ่านมาได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี วันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคณะรัฐมนตรี หลังการแถลงนโยบาย ซึ่งหมายความว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายใด ๆ ที่เคยมีก่อนหน้านี้ในการบริหารราชการแผ่นดิน บริหารสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
นายกฯ กล่าวว่า ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้ใช้ความสามารถ และการตัดสินใจเต็มที่ในการแก้ปัญหาของประเทศ ภายใต้กรอบภารกิจที่ท่านได้มีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้ววันนี้ ที่สำคัญขอเน้นย้ำว่าให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ หรือรัฐบาลชุดนี้ เราถือเป็นรัฐบาลของประชาชน รัฐบาลที่เป็นทีมเดียวกัน พัฒนาประเทศของเรา ให้การบริการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน
ดังนั้น การสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ขอให้เราไม่มีในเรื่องของที่มาที่ไปของแต่ละคน พวกเราทุกคนเป็นทีมเดียวกัน เราแถลงนโยบายร่วมกัน และตนต้องขอบคุณ ชื่นชมจริงๆในความเหนียวแน่น ความเป็นปึกแผ่น ที่คณะรัฐมนตรีทุกท่านได้ให้ความสนใจในการที่จะรับฟังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ตนได้เห็นทุกท่านได้ผลัดกันลุกขึ้นชี้แจง ข้อเคลือบแคลงสงสัย ข้อกังวลของบรรดาสมาชิกรัฐสภา รวมถึงฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภาด้วย ทุกท่านชี้แจงได้ด้วยความชัดเจน การเตรียมข้อมูลที่ทำให้ความกังวลต่าง ๆ ได้รับการอธิบาย ตนถือว่าการที่เราพูดกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย คือการพูดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 ล้านคน
ฉะนั้น สิ่งที่เราได้ให้ข้อมูลกับสภาก็คือได้แจ้งให้ประชาชนทราบ จากนี้ไปคือการปฏิบัติที่จะทำให้นโยบายต่างๆ ทุกข้อตลอดจนสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบาย แต่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและพี่น้องประชาชนนั้น ได้ถูกดำเนินการโดยเร็ว
นายกฯกล่าวว่า ตนและคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีทุกคน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีทุกท่านอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ ถ้ามีกิจกรรมที่ไหนไปลงพื้นที่ ถ้าแต่ละท่านเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ที่จะชักชวนคณะรัฐมนตรีด้วยกัน แม้กระทั่งตัวตนหากมีโอกาสได้ไปร่วมปฏิบัติภารกิจกับพวกท่านในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบพวกเราก็ยินดี
ขอให้วันนี้เป็นการเริ่มต้นของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐบาลชุดนี้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และขอให้บรรยากาศในการทำงานของพวกเรามีแต่ความสมัครสมานสามัคคี ทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชน ตนในฐานะนายกรัฐมนตรี ขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า ตนจะให้การสนับสนุนภารกิจของทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ โดยที่ยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด