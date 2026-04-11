"อนุทิน" ถามกลับ ไม่ปรากฏตรงไหน หลังถูก สส.ทวงนโยบายไม่มีแก้ รธน.

นายกฯ ถามกลับ ตรงไหนไม่ปรากฏ หลังถูก สส.ตั้งข้อสงสัย คำแถลงนโยบายไม่มีเรื่องแก้ รธน.ยัน แก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่นโยบาย แต่เป็นคำสั่งของประชาชน สั่งลุยผ่านกลไกรัฐสภา
วันที่ 10 เม.ย. เวลา 10.40 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคฝ่ายค้านอภิปรายว่า นโยบายรัฐบาลไม่มีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปได้อย่างไร นายกรัฐมนตรีถามกลับว่า ตรงไหนที่ไม่ปรากฏ การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยิ่งกว่านโยบาย เพราะผ่านการทำประชามติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์มาแล้ว ซึ่งมติของประชาชนก็ท่วมท้นอยู่แล้ว นี่ไม่ใช่นโยบาย แต่เป็นคำสั่งของประชาชนที่เราต้องดำเนินการ
แต่การดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้เรียบร้อยแล้วว่า ต้องเริ่มต้นที่กระบวนการรัฐสภา โดยรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวกในทุกด้าน และวันนี้รัฐบาลก็ทราบแล้วว่ามีการทำประชามติเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจัดทำร่างฉบับใหม่ขึ้นมา
เมื่อถามว่าจะนำร่างที่ค้างไว้ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา หรือเริ่มต้นจากคณะรัฐมนตรีเสนอใหม่ นายกฯ กล่าวว่า ให้เริ่มที่กระบวนการรัฐสภา