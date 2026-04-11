นายกฯ น้อมรับข้อเสนอแนะจากรัฐสภา ยัน ลดราคาน้ำมันเป็นหน้าที่รัฐบาล ไม่ใช่ของขวัญวันสงกรานต์

นายกฯ น้อมรับข้อเสนอแนะจากรัฐสภา มองหากมีประโยชน์นำไปปฏิบัติ บอกเป็นหน้าที่รัฐบาลไม่ใช่ของขวัญสงกรานต์หลังถูกสื่อถาม กบน.ปรับลดราคาน้ำมัน
เมื่อเวลา 22.37 น. วันที่ 10 เม.ย. ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่า ก็ดี เรารับฟังทุกจุด ส่วนตัวก็ได้จดไว้แทบทุกประเด็น รวมถึงรัฐมนตรีทุกท่านโดยเฉพาะการอภิปรายข้อเสนอแนะ ข้อชี้แนะต่างๆ แม้กระทั่งสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลนี้ได้ทำแม้ไม่ได้อยู่ในนโยบาย หากนำมาพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะทำ ต้องขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ในช่วง 2 วันนี้เราได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ ตรงไหนที่มีประโยชน์จะนำไปปฏิบัติ
เมื่อถามว่า จะมีข้อเสนอแนะไหนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ในการประชุมพรุ่งนี้เน้นเรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่หลายท่านได้เสนอแนะมา แต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลชุดนี้จะบริหารได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ข้ามจากรัฐบาลชุดที่แล้วในบางประเด็น ที่เป็นนโยบายจะต้องผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไป ไม่สามารถทำได้เราก็ต้องรอ
เมื่อถามว่าจะมีมาตรการอะไรเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกสิ่งที่เราทำทำเพื่อประชาชนอยู่แล้วทุกวัน ไม่ใช่ของขวัญแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำ ไม่ได้ทำเพื่อเอาใจประชาชน แต่เราทำเพื่อช่วยเหลือประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า ในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ประกาศลดราคาน้ำมัน ดีเซล-เบนซิน ทุกชนิดสูงสุด 6 บาท ถือเป็นของขวัญช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มันไม่ใช่ของขวัญมันเป็นหน้าที่ เป็นสำนึกของคณะรัฐมนตรีทุกคน พวกเรามาได้เพราะประชาชน ไม่มีปัจจัยอื่นเลยที่ต้องเกรงใจ และจะไม่ทำให้ประชาชน