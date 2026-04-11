"อนุทิน" ลั่นต้องปราบให้สิ้นซากพวกคิดแก้ปัญหาด้วยการฆ่า เตรียมลงนราธิวาส 17 เม.ย.ติดตามคดียิง "กมลศักดิ์"

"อนุทิน" ลั่นต้องปราบให้สิ้นซากพวกแก้ปัญหาด้วยการเอาชีวิตกัน เตรียมลงนราธิวาส 17 เม.ย. ติดตามคดียิง "กมลศักดิ์" สั่ง สตช.ดำเนินการให้เต็มที่
วันที่ 10 เม.ย.ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 17 เมษายนนี้ ว่า ตนจะลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามและให้กำลังใจ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ ในคดีการลอบยิง ซึ่งคดีนี้เร่งรัดแล้วไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทาง กอ.รมน.
" สส.ยังไม่ปลอดภัยรับไม่ได้หรอกครับ ขนาด สส.ที่มีประสบการณ์ขนาดนี้มันไม่ได้หรอกครับ ประเทศนี้จะแก้ไขปัญหาด้วยการเอาชีวิตกัน ทำร้ายร่างกายกันผมต้องปราบปรามให้สิ้นซาก การทำร้ายกันแบบนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นทุกคนมีพรรคมีพวก มีเครือข่าย เห็นไหมว่า ผมถึงไม่ยอมผ่อนคลายเรื่องอาวุธปืน นี่ขนาดเข้มมา 3 ปี ก็ยังมีมือปืนมีอะไรอยู่ เราต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด เฉียบขาด คนที่ที่ทำผิดอยู่ก็ไปพิจารณาเอาเอง" นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่าเป็นห่วงเรื่องของการตัดตอนคดีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเรื่องนี้ อย่างเต็มที่ ตนให้ความสำคัญเรื่องนี้มากตอนนี้นายกมลศักดิ์ก็มาอยู่ในสภาด้วยกัน เมื่อวานตนก็ได้พูดคุยและได้ข้อมูลมาเยอะ ซึ่งตนได้ถ่ายทอดข้อมูลนี้ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการให้เต็มที่
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารและ กอ.รมน.นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้แทงหนังสือไปที่เลขา กอ.รมน.ซึ่งตนสั่งการโดยตรงได้เพราะเป็น ผอ.กอ.รมน. ส่วนที่มีการใช้รถของ กอ.รมน. ตรงนี้ก็มีกระบวนการสอบสวนที่ทำหน้าที่อยู่ คนอนุมัติก็ต้องผิด แต่คนที่ผิดยิ่งกว่าคือคนที่ทำร้าย ซึ่งเราต้องไปดำเนินคดีจับกุมและปราบปราม ขยายผลทุกอย่างซึ่งทางตำรวจมีกระบวนการของเขาอยู่แล้ว