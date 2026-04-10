ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2569
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 คุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 ณ อาคารรณนภากาศ อุทยานการบินกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองฯ
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จากนั้น พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานกิจการการบินทหารของไทย อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข็งของกองทัพอากาศตราบจนปัจจุบัน
ในลำดับต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อบทบาทของกองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพิทักษ์รักษาอธิปไตย การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยแขกผู้ทรงเกียรติของกองทัพอากาศ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เอกอัครราชทูต ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำกรุงเทพมหานคร และแขกรับเชิญกิติมศักดิ์จากภายนอกกองทัพอากาศ
ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ เป็นหนึ่งในเครือข่ายสำคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ รวมทั้งร่วมกับกองทัพอากาศในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของประธานชมรมฯ ในการร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และประชาชน
10.04.2569