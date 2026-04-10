“ศุภจี-ยศชนัน” รับหนังสือ “วาระนโยบายจากภาคประชาชน” เตรียมชงเข้า ครม.ต่อยอดนโยบายรัฐบาล

“ศุภจี-ยศชนัน” รับมอบหนังสือ “วาระนโยบายจากภาคประชาชน” พร้อมนำส่งต่อ ครม.พิจารณา รับเป็นเวิร์กช็อปที่ดีต่อยอดนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์ประชาชน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 10 เม.ย.ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มอบหนังสือวาระนโยบายจากภาคประชาชนให้กับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับ The Active (ดิ แอคทีฟ) ไทยพีบีเอส และอีกหลายองค์กรได้จัดทำนโยบายตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งเราพยายามกลับหัวการออกนโยบาย ที่ปกติประชาชนจะได้ฟังนโยบายจากภาครัฐหรือพรรคการเมือง หรือรัฐบาลที่กำหนดนโยบายต่างๆ แต่เราอยากจะกลับหัวให้ภาคประชาชนหรือนักวิชาการที่ประสบปัญหามานำเสนอในเชิงนโยบายต่อฝ่ายบริหาร โดยข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอแก้วิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ คอรัปชั่น หรือโครงสร้างทางการเมือง จึงนำมายื่นให้กับทั้ง2ท่านซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล ซึ่งตนหวังว่าข้อเสนอจากภาคประชาชนจะเป็นประโยชน์ให้ทางรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ซึ่งจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของประชาชนไม่ใช่ภาระหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งทำได้โดยคนเดียว ก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลชุดใหม่ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย รับข้อเสนอของภาคประชาชน อย่างน้อยครั้งนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลพิจารณาข้อเสนอของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นำเสนอนโยบายให้กับภาคบริหาร
ด้านนางศุภจี กล่าวว่า ต้องขอบคุณ นายนรเศรษฐ์ ที่ให้เรามามีโอกาสรับข้อเสนอ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดนโยบายอะไรก็ต้องสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนด้วย ซึ่งข้อเสนอในหนังสือดังกล่าวมีทั้งหมด 10 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง การเมือง การดูแลทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบต่างๆ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำนโยบายนี้ตอบโจทย์กับประชาชนได้ ซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะตัวศุภจีหรืออาจารย์เชนที่สามารถทำได้ทุกเรื่อง เพราะเท่าที่ดูคร่าวๆมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง และมีทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องเชื่อมกันด้วย เพราะฉะนั้นถือโอกาสได้รับมอบและจะส่งไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เอาเสียงของภาคประชาชน มาพิจารณาและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขณะที่ นายยศชนัน กล่าวเสริมว่า วาระการศึกษาและพัฒนาทุนมนุษย์ ถ้าอยู่ในขอบข่ายที่เรารับผิดชอบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเสียงของประชาชน เวลาที่เราดำเนินเรื่องของนโยบายเราก็จะมาดูว่าเราได้ตอบโจทย์ครบหรือยัง ซึ่งตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แน่นอนว่าเราลงพื้นที่อยู่แล้ว เราฟังเสียงจากสส. ซึ่งข้อเสนอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่มีการทำเวิร์คช็อปกันมาก็จะเป็นสิ่งดีสำหรับรัฐบาล