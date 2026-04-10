“จาตุรนต์” ขอ “อนุทิน” ประกาศจุดยืนหนุนทำรัฐธรรมนูญใหม่ ตามผลประชามติ

"จาตุรนต์" จี้ "อนุทิน" กลางสภา ทวงจุดยืนหนุนรัฐธรรมนูญใหม่ตามประชามติ ชี้ประชาชนเห็นชอบท่วมท้น แต่กลับไม่มีในนโยบายรัฐบาล
ที่รัฐสภา วันที่ 10 เม.ย. นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา วาระแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามผลประชามติที่ประชาชนเห็นชอบอย่างท่วมท้น
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ในสภาฯ ชุดที่แล้ว รัฐสภาได้ลงมติแสดงเจตจำนงให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งในขณะนั้นนายอนุทินก็เป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจตัดสินใจ ก่อนจะมีการส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อจัดทำประชามติ และผลที่ออกมาก็ชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายจาตุรนต์ตั้งข้อสังเกตว่า ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลกลับไม่มีการระบุเรื่องการแก้ไขหรือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ไว้เลย แม้จะพอเข้าใจได้ว่าอาจถูกมองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองหรือของสมาชิกรัฐสภา แต่ในฐานะที่นายอนุทินเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคแกนนำรัฐบาล อีกทั้งเคยร่วมลงมติในเรื่องนี้มาก่อน ก็ควรออกมาสนับสนุนอย่างชัดเจน
“รอบนี้อยากขอให้นายกฯ สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ และหากเป็นไปได้ขอให้ชี้แจงให้ประชาชน รวมถึงสมาชิกรัฐสภาได้สบายใจ และเห็นทิศทางที่ชัดเจน” นายจาตุรนต์กล่าว