กกต.ไฟเขียวแผนจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-สมาชิกสภา-นายกเมืองพัทยา พร้อมกัน 28 มิ.ย.69

กกต.เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา พร้อมกัน 28 มิฤนา 69
วันนี้( 10 เม.ย. ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ ในวันที่ 28 มิ.ย. 2569
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีประสานปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยา เตรียมเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ให้ความเห็นชอบ และประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12
ทั้งนี้ กกต.กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2569 และวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งศึกษาคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ก่อนที่จะสมัครรับเลือกตั้งต่อไป