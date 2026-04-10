“สุรินทร์” จี้รัฐบาลเคลียร์ปมเครื่องบินรบลงจอดกระบี่ แถมปล่อยคนยิวปักหลักเต็มเมืองท่องเที่ยว

“สุรินทร์” จี้รัฐบาลเคลียร์ปมเครื่องบินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ แถมปล่อยชาวอิสราเอลปักหลักเมืองท่องเที่ยว ซ้ำคอร์รัปชันพุ่ง ยาเสพติดลามหนัก ย้ำต้องกล้าปรับวิธีคิดไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อ
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เวลา 16.00 น.ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม อภิปรายถึงประเด็นความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์คอร์รัปชัน ยาเสพติด และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อประชาชนอย่างชัดเจน
พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนกำลังเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกรณีที่มีเครื่องบินรบของสหรัฐฯ ลงจอดที่ จ.กระบี่ จนทำให้ประชาชนจำนวนมากตกใจ และเกิดข้อสงสัยว่าไทยกำลังจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามหรือไม่
“นี่เป็นเรื่องสำคัญมาก รัฐบาลต้องแถลงให้ประชาชนทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และไทยจะวางจุดยืนอย่างไร เพราะเรื่องนี้กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ทั้งเส้นทางขนส่งน้ำมันและปุ๋ยที่ต้องผ่านช่องแคบสำคัญ ไทยต้องวางตัวเป็นกลางให้ชัด” พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าว
นอกจากนี้ พล.ต.ต.สุรินทร์ ยังตั้งข้อสังเกตถึงกรณีชาวอิสราเอลจำนวนมากเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เกาะสมุย และเกาะพะงัน รัฐบาลควรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง เพื่อคลายข้อสงสัยของสังคม และป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงในระยะยาว
ในประเด็นคอร์รัปชัน พล.ต.ต.สุรินทร์ ระบุว่า ไทยกำลังเผชิญวิกฤตภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสอย่างหนัก โดยชี้ว่าดัชนีคอร์รัปชันของไทยตกต่ำลงต่อเนื่อง จากเดิมเคยอยู่ในอันดับที่น่าพอใจ แต่ปัจจุบันร่วงลงมาอยู่ลำดับท้าย ๆ ของอาเซียน
“วันนี้ไทยอยู่อันดับ 8 ของอาเซียน ชนะเพียงไม่กี่ประเทศ นี่คือศักดิ์ศรีของประเทศที่กำลังถอยหลัง รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าเงินทอนในกระทรวง ทบวง กรม ยังเป็นปัญหาใหญ่ เงินที่รั่วไหลปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านบาท นายกฯ ต้องทำให้เห็นว่าจะจัดการอย่างไร” พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าว
สำหรับปัญหายาเสพติด พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลยังเป็นแนวทางเดิมที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง พร้อมเสนอให้รัฐบาล “คิดใหม่ ทำใหม่” ด้วยการแยกผู้เสพออกจากชุมชน จัดตั้งพื้นที่บำบัด ฟื้นฟู และฝึกอาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ผู้เสพกลับไปสร้างปัญหาในสังคมซ้ำอีก
“ทุกครั้งที่ปัญหาหนักขึ้น ก็แค่เรียกประชุมสัมมนาแล้วเรื่องก็เงียบหายไป รัฐบาลต้องกล้าปรับวิธีคิดใหม่ ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อแบบนี้” พล.ต.ต.สุรินทร์ ระบุ
ส่วนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะพูดถึงแนวทาง ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ แต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังน่าเป็นห่วง พร้อมหยิบยกกรณี นายกมลศักดิ์ วิวาโมะ สส. ของพรรค ที่ถูกยิงเมื่อไม่นานนี้ ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐต้องเร่งคลี่คลาย
“กรณี สส. ของเราถูกยิง เป็นเรื่องที่สังคมจับตา รัฐต้องเร่งสืบสวนให้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับอะไร อย่าปล่อยให้เรื่องเงียบหาย ประชาชนจะยิ่งหมดศรัทธา ถ้าขนาด สส. ยังไม่ปลอดภัย แล้วประชาชนจะอยู่กันอย่างไร” พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย