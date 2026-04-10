'ครูจวง' แจงร่วมงาน รมช.ศธ.เหตุรู้จักกันก่อนเป็น สส.พร้อมไขก๊อกพ้นปาร์ตี้ลิสต์ ปชน.-แจ้ง "หน.เท้ง" แล้ว พร้อมขอโทษพรรค

'ครูจวง' แจงร่วมงาน รมช.ศธ. เหตุรู้จัก 'อัครนันท์' ก่อนเป็น สส.พร้อมลาออกปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชน พร้อมขอโทษพรรค โทรแจ้ง "ณัฐพงษ์" แล้วเมื่อเช้า
วันนี้ (10 เม.ย. 69) นายปารมี ไวจงเจริญ หรือ ครูจวง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีปรากฏภาพเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กล่าวขอโทษพรรคประชาชนที่แจ้งเรื่องให้ทราบล่าช้า พร้อมระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้โทรศัพท์แจ้งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และดำเนินการลาออกจากการเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อของพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายปารมีระบุถึงสาเหตุที่ตัดสินใจร่วมงานกับนายอัครนันท์ว่า รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่ง สส. ซึ่งเมื่อนายอัครนันท์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ชักชวนให้มาช่วยขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา เนื่องจากเห็นถึงความมุ่งมั่นจากการอภิปรายและผลงานที่ผ่านมา โดยนายปารมียืนยันว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการการศึกษาไทยให้ดีขึ้นตามความฝันที่ตั้งใจไว้