ผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเขตจตุจักรรับฟังปัญหาชุมชน-ตรวจความพร้อมสงกรานต์

ผู้ตรวจการแผ่นดินลุยเขตจตุจักร รับฟังปัญหาเดือดร้อนชุมชน พร้อมตรวจความพร้อมดูแลประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์ สร้างความมั่นใจที่สถานีขนส่งหมอชิต 2
วันนี้(10 เม.ย.)นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพื้นที่เขตจตุจักร ผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการประชาชนพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน เพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมในกรณีที่ไม่ซับซ้อนให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันที พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายทรงศัก กล่าวว่าได้ลงพื้นที่เขตจตุจักรพร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ และนายวทัญญู ทิพยมณฑา ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวสุภมาส เลขาจารกุล เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดินบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
นายทรงศัก กล่าวว่า ครั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยเพื่อสร้างการรู้จัก ความเข้าใจ พร้อมให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย/รับเรื่องร้องเรียน ณ ตลาดนัดบ็อกซ์สเปซ อีกทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนเขตจตุจักรทั้ง 42 ชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และชมรมผู้สูงอายุ กว่า 100 คน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาในระดับพื้นที่ หรือนำไปสู่การแก้ไข ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 9 สำนักเขตจตุจักร โดยผู้นำชุมชนได้สะท้อนปัญหาเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรไม่ส่งมอบพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน, การจัดเก็บค่าจอดรถในตลาดประชานิเวศน์ 1 ในอัตราที่สูงเกินไป, ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยบริเวณชุมชนริมเขื่อนจากรถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมาด้วยความเร็ว และปัญหาสายไฟฟ้าและสายสื่อสารพันกันหลายจุดในเขตจตุจักร ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการและศูนย์ควบคุมความปลอดภัย พร้อมร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางถนน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาล ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจแก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ราย
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานคร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขความเดือดร้อนคนกรุง - ชุมชนเมือง สำหรับการลงพื้นที่เขตจตุจักรเป็นเขตที่ 18 และมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมครบทั้ง 50 เขตทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร.สายด่วน 1676 (ฟรีทั่วประเทศ) หรือ แจ้งมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1555