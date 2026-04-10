‘ประเสริฐ’ ยันคุณสมบัติ รมต.ครบถ้วนถูกสกรีนก่อนเสนอชื่อแล้ว ปมสแกนม่านตาไม่เกี่ยว MOU ไม่เคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูล

‘ประเสริฐ’ ย้ำถูกสกรีนคุณสมบัติก่อนนั่ง รมต.แล้ว ยันการสแกนม่านตาไม่เกี่ยวข้อง MOU ลั่น ไม่เคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูล โยนถาม ‘ไชยชนก’ เอง หลังถูก ‘โรม’ ถามทำไมดำเนินการลงนาม-สแกนม่านตาในคราวเดียวกัน
ในที่ประชุมรัฐสภา วาระการแถลงนดยบายรัฐบาล วันที่ 10 เม.ย.เวลา 18.20 น. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลุกขึ้นชี้แจงถึงกรณีที่ สส.ฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกต และกล่าวหาถึงคุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากกรณี MOU สแกนม่านตา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายเบน สมิธ ผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมข้ามชาติ และเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ ว่า การที่ตนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีได้ถูกตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ส่วนกรณี MOU สแกนม่านตานั้น ผู้อภิปรายพาดพิงถึงตน ผู้อภิปรายยังได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง ซึ่งการสแกนม่านตานั้นไม่เกี่ยวข้องกับ MOU ทั้งสิ้น และเป็นการกระทำภายหลังลงนาม MOU ยืนยันว่าตนไม่ได้เคยได้รับรายงานหรือมีส่วนร่วมใดๆ กับการสแกนม่านตา ทั้งนี้ การดำเนินการ MOU ผ่านการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานทั้งกฤษฎีกา อัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงฝ่ายกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบแล้วว่าการลงนาม MOU เป็นการร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่มีการผูกมัดให้ราชการเสียหาย ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว ยืนยันว่า ตนไม่รู้จักกับกลุ่มบริษัทที่ลงนามใดๆ และไม่เคยรับผลกระโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
“ส่วนกรณีที่ผมเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นั้น ผมไม่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว ส่วนที่เดินทางไปดีเอสไอ คือ เข้าให้ข้อมูลดีเอสไอ ฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้ถูกกลาวหา ตนไม่เคยถูกกล่าวหาใดๆทั้งสิ้น” นายประเสริฐ กล่าว
ทำให้นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประท้วงว่า กรณีที่นายประเสริฐบอกว่าไม่ได้ถูกดำเนินคดีในชั้น ป.ป.ช. เนื่องจากมีการดำเนินการส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.แล้วตามที่เป็นข่าว ขอให้นายประเสริฐชี้แจงด้วยว่า ไม่ถูกดำเนินคดีในชั้น ป.ป.ช. และที่ระบุว่า MOU ที่ร่วมลงนามนั้นไม่เกี่ยวกับการสแกนม่านตา แต่เหตุใดนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถึงได้ดำเนินการเรื่องการลงนาม MOU และการสแกนม่านตาไปในคราวเดียวกัน
นายประเสริฐ ชี้แจงนายรังสิมันต์ว่า ตนไม่เคยได้รับข้อกล่าวหาจาก ป.ป.ช.เลยในเรื่องนี้ และเรื่องที่ 2 การที่นายไชยชนกได้พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องไปถามนายไชยชนกเอง ตนไม่สามารถตอบแทนได้