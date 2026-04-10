ลุงแท็กซี่เจ้าเก่าบุกถึงสระน้ำสภา อ้าง "โสภณ" ส่งจดหมายมาหา

"ลุงแท็กซี่" บุกถึงสระน้ำกลางสภาซ้ำรอยทำเนียบ ด้าน เจ้าตัวอ้าง ‘โสภณ’ ส่งจดหมายมาหา
เมื่อเวลา 12:30 น. วันที่ 10 เม.ย. ที่อาคารรัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พบว่านายพงศ์พิชาญ ชายพิการสูงวัยสวมเสื้อแท็กซี่และหมวกนิรภัย ที่เคยขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านตำรวจเข้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และก่อเหตุปั่นป่วนตามที่ทำการพรรคการเมืองหลายพรรคแล้วนั้น
ล่าสุดได้บุกเข้ามายังอาคารรัฐสภา ถึงบริเวณสระมรกตที่อยู่ใจกลางของอาคาร และโวยวายอ้างว่านายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งจดหมายมาถึงตน และยังบอกว่า เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ จนทำให้ตำรวจรัฐสภาเข้าควบคุมตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ด้านหน้าจุดตรวจผ่านเข้าออกหลักของรัฐสภา ทั้งฝั่งสภาผู้แทนราษฎร และฝั่งวุฒิสภา มีการปิดกระดาษรูปภาพ และข้อมูลของนายพงศ์พิชาญ ว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังห้ามเข้าพื้นที่