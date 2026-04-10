"ศุภจี" ยอมรับทาบรอง หน.ปชป.นั่งเก้าอี้กุนซือ หวังเสริมทัพพาณิชย์แบบไร้ค่าตอบแทน แจงทำงานไม่แบ่งแยกพรรค

"ศุภจี" รับทาบ "วีระพงษ์" นั่งเก้าอี้กุนซือรองนายกฯ หวังเสริมทัพพาณิชย์ แบบไร้ค่าตอบแทน ลั่นทำงานไม่แบ่งแยกพรรค มั่นใจความรู้ความสามารถ สานงานต่อให้สะเด็ดน้ำ เร่งปิดดีล FTA ไทย-อียู มิถุนายนนี้ บอกตรวจคุณสมบัติเข้มตามบัญชานายกฯ วอนสื่อเสนอข้อเท็จจริงครบถ้วน ร่วมกันนำพาประเทศฝ่าวิกฤตซ้ำซ้อนหลายมิติ
ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 14.45 น.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการทาบทาม นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาช่วยงานว่า นายวีระพงษ์ ถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เคยเป็นผู้แทนการค้าไทยขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (EU) ช่วยเราในสมัยรัฐบาลที่แล้ว ซึ่งยังทำไม่เสร็จในเรื่องของFTA อียูและเห็นว่านายวีระพง์ เป็นคนมีความสามารถ จึงได้ทาบทามเพราะเราเน้นเรื่องผลงานและการทำงาน จะสังกัดพรรคใดก็ไม่เป็นไร ซึ่งตนเคยพูดไว้แล้ว และนี่ก็ทำให้เห็นว่าพรรคอะไรก็ได้ หากทำแล้วเกิดประโยชน์จริงๆเราไม่ต้องมาเตรียมงานกันใหม่ เพราะได้เคยทำมาแล้วเพื่อต่อให้จบ และเดือนมิถุนายนนี้ เราจะต้องกลับไปเจรจากับอียูเป็นรอบที่ 9 ซึ่งรอบนี้เราอยากให้สะเด็ดน้ำเอาประเด็นที่ยังติดค้างอยู่ให้จบ เพราะเราไม่มีเวลาเริ่มใหม่ ทั้งนี้ต้องชื่นชมนายวีระพงษ์ ที่ยินดีจะมาช่วย แต่ตนเองยังไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเพิ่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไป แต่ยอมรับว่าทาบทามแล้วและนายวีระพงษ์ ก็ยินดี ซึ่งกระบวนการแต่งตั้งก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังอีกหลายขั้นตอน แต่ยังไงก็ตามได้เริ่มทำงานแล้ว อย่างที่เรียนไม่ได้มีการแยกว่าพรรคไหนและในตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตนเองก็พูด เพราะวันนี้อยู่ในจังหวะที่ต้องเร่งทำงาน ซึ่งประเทศเรากำลังเจอวิกฤต ดังนั้นใครที่มีความสามารถมาช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนยินดีรับฟังทั้งนั้น ถ้าสิ่งที่รับฟังจะทำให้เรานำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ ก็แค่นั้น เอาสิ่งดีๆนั้นมาต่อยอด แต่ถ้าอะไรที่เราคิดว่าอาจจะไม่สามารถนำมาทำได้ เราก็มีหน้าที่อธิบาย แม้บางอย่างที่เราคิดว่าอธิบายไปชัดเจน แต่ก็ยังมีคำถาม เราก็มีหน้าที่อธิบายก็อธิบายไป
"ฝากสื่อ ช่วยสื่อข้อมูล อย่างที่พูดในสภาฯเมื่อวานนี้ ต้องฝากสื่อมวลชน ไม่ใช่เฉพาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวันนี้เราต้องช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ว่าปัจจุบันนี้ เรากำลังอยู่ในสภาวะอะไร เราเจอวิกฤตหลายวิกฤตซ้ำซ้อนมากมาย ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะช่วยกันได้ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดหากทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทย ขอให้ช่วยกัน แต่อย่าสร้างความตระหนักขณะเดียวกันเอาข้อเท็จจริงไปใช้และเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดมาพูด หากตัดเพียงบางท่อนไปอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและยิ่งตื่นตกใจ เรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์ ที่บอกว่าทำไมพูดอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าฟังให้จบจะรู้ว่าตนกำลังสื่อสารอะไรให้กับประชาชน ขอให้ช่วยกันสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าเราต้องร่วมมือกัน และเราต้องเปลี่ยนเพราะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้แล้ว ไม่ได้ช่วยพี่แต่ช่วยพวกเราทุกคนให้รอดจากวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอฝากทุกคนด้วย"นางศุภจี กล่าว
นางศุภจี กล่าวย้ำด้วยว่า ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีไม่มีค่าตอบแทน ทุกคนที่มาเป็นคนที่มีความตั้งใจจะเข้ามาช่วยจริงๆ นายวีระพงษ์เป็นคนที่มีคุณูปการและมีประสบการณ์มากมาย อย่างที่เรียนไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายท่านใดที่มีความสามารถในเรื่องใด มาช่วยกันเถอะ เพราะบางคนเข้าใจว่าต้องใช้งบประมาณจ้าง ยืนยันท่านมาช่วยไม่ได้มีรายได้ มาเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งวิกฤตวันนี้หลายมิติมาก ทั้งการค้า ความมั่นคง ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ พันกันไปหมด ดังนั้นจะต้องมีคนที่มีความรู้ จากหลากหลายศาสตร์มาช่วยกัน ยืนยันว่ายังไม่ได้แต่งตั้งจริง ต้องรอให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีเต็มตัวก่อน แต่ท่านยินดีที่จะมาช่วย โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเข้มข้น เพราะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะมาช่วยงานในรัฐบาลให้เหมือนกับรัฐมนตรี ซึ่งหากเป็นทางการเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบ ซึ่งทุกคนยินดีที่จะมาช่วยเพื่อประเทศของเรา