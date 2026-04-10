“สิริพงศ์” ปัดเอี่ยวบริษัทรับงานรัฐ ชี้เป็นแค่ญาตินามสกุลเดียวกัน ไม่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจ

"สิริพงศ์" ปัดเอี่ยวบริษัทญาติรับงานรัฐ แจงเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้อง นามสกุลเดียวกันแต่ไม่เกี่ยวพันเชิงธุรกิจ ย้ำตนสอบตกปี 66 ไม่มีอำนาจใดๆ
วันที่ 10 เม.ย.เวลา 17.36 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลุกขึ้นใช้สิทธิ์ชี้แจง กรณี นางสาวรักชนก ศรีนอก สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ว่า ตนเองไม่ได้มีข้อมูลบริษัทที่ผู้อภิปรายกล่าวอ้างว่ารับงานรัฐมากน้อยเพียงใด เนื่องจากตนไม่ทราบ เพราะตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเชิงลึก
ความสัมพันธ์ของตนเองกับบริษัทที่ผู้อภิปรายพาดพิงนั้น เป็นความสัมพันธ์ประเภทเดียวกับบุคคลในพรรคของท่านบางคน ที่มีความสัมพันธ์กับรัฐมนตรีหรือคนในรัฐบาลที่ท่านอภิปรายถึง คือมีนามสกุลเดียวกัน แต่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเชิงการทำธุรกิจ รวมถึงการใช้ชีวิตของครอบครัวแต่อย่างใด
เนื่องจากบริษัทที่ท่านกล่าวอ้างนั้น เป็นบริษัทของลูกพี่ลูกน้องของตน ไม่ใช่เป็นสายตรงเดียวกันกับบิดาของตน แต่ความสัมพันธ์ในเชิงความเป็นญาตินั้น ถือว่าเป็นญาติ แต่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันในเชิงธุรกิจใด ๆ
ดังนั้น ในปี 2568 ที่ผ่านมา ตนเองไม่ได้มีอำนาจในการบริหารใด ๆ และในปี 2566 ตนเองไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากสอบตก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกัน
ขอบคุณที่กรุณาโยงข้อมูลให้ และข้อความที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ที่ได้ย้ำอีกครั้ง เพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเองได้เห็นในโซเชียลมีการพูดตรงกับที่ท่านอภิปราย
แต่ขอย้ำให้ทราบอีกครั้งว่า ตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน คงไม่ต่างจากกรณีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งมีนามสกุลเดียวกัน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเชิงธุรกิจหรือความเป็นครอบครัวใกล้ชิด