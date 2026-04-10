xs
xsm
sm
md
lg

สุชาติสั่งลุยฮุบป่าระนอง 3,000 ไร่ ล้างบางขบวนการออก น.ส.3 ก. มิชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุชาติ รมว.ทส.มอบที่ปรึษาหอบหลักฐานแจ้ง บชก.สอบฮุบป่าระนอง แฉขบวนการออก น.ส.3 ก. มิชอบ ยึดผืนป่ากว่า 3,000 ไร่ เอี่ยวเจ้าหน้าที่รัฐ-ผู้มีอิทธิพล เตรียมล้างบางทั้งเครือข่าย เร่งถอนเอกสารสิทธิ

วันที่ (10 เมษายน 2569) เวลา 14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ จำนงศิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. และ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. เพื่อส่งมอบพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกรณีการตรวจยึดไม้ท่อนจำนวนกว่า 438 ท่อน ปริมาตร 461.85 ลูกบาศก์เมตร ในเขตป่าเขาปากเตรียม – อ่าวจาก จังหวัดระนอง พร้อมขยายผลตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. เร่งเจ้าหน้าที่จะร่วมกันขยายผลตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยจะขอคัดระวางหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นส. 3 ก. และสารบบแปลงที่ดินทั้งหมด กับสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาดำเนินการ โดยการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม นส. 3 ก. ที่คณะกรรมการระดับจังหวัดระนอง มีความเห็นให้เพิกถอน กลุ่มที่ 2 เป็น นส. 3 ก. ที่เกิดจากการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่มีหลักฐานเดิม และกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่ม นส. 3 ก. ที่อ้างมาจากเอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค. 1)

พล.ต.ต.นันทชาติ เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษต่อกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในข้อหาครอบครองไม้หวงห้ามที่ยังไม่ได้แปรรูป โดยการนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการสอบสวนครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อ้างสิทธิในที่ดินนำเอกสาร น.ส.3 ก. มาแสดงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง หากพบว่ามีการออกเอกสารโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยหลังจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเข้าแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อบูรณาการการสืบสวนขยายผลให้ถึงตัวการใหญ่

ด้าน พล.ต.ต.สุวัฒน์ กล่าวถึงแนวทางการทำคดีว่า จะแบ่งความผิดออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. ความผิดเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิซึ่งเข้าข่ายความผิดของเจ้าพนักงาน รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ที่ดิน และ 2. ความผิดของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง บก.ปปป. และ บก.ปทส. เพื่อระดมบุคลากรและเครื่องมือที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เข้ามาจัดการคดีที่มีความซับซ้อนนี้ให้รวดเร็วและรอบคอบกว่าการดำเนินการในระดับพื้นที่

ขณะที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์ มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เช่นตะเคียนอายุกว่า 100 ปี แต่กลับมีการออกเอกสาร น.ส.3 ก. ในช่วงปี 2532–2553 และมีการบุกรุกทำลายป่าไปกว่า 2,000 ไร่ จากการประเมินเชื่อว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ซึ่งทางกระทรวงฯ เตรียมทำหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด พร้อมเตือนเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะต้องรับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

ด้าน นายนิพนธ์ จำนงศิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการส่งเรื่องขอเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วจำนวน 21 แปลงแรก และจะขยายผลให้ครบทั้ง 105 แปลงที่เหลือ โดยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นจากการบุกรุกและตัดไม้ในครั้งนี้ประเมินว่าสูงกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งทางกระทรวงฯ จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายควบคู่ไปกับคดีอาญา เพื่อนำผืนป่าที่เป็นสมบัติของชาติกลับคืนมาเป็นของประชาชนโดยเร็วที่สุด











+1