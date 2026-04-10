กทม.- มหาดไทย เคาะ! แบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ- สก. ใช้จำนวนราษฎรล่าสุด เลือก "สก." 50 คน 50 เขตตามเดิม ประกาศรูปแบบพรุ่งนี้

กทม.-ทะเบียนราษฏร์ มหาดไทย เคาะ! แบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ -สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) จ่อใช้จำนวนราษฎรล่าสุด ยังคงมี "สก." 50 คน จาก 50 เขตเลือกตั้งตามเดิม เตรียมประกาศรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้ง 11 - 17 เม.ย.นี้ เปิดโอกาสให้ คนกทม.ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เน้นโปร่งใสครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
วันนี้ (10 เม.ย 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2569 ได้ร่วมกันพิจารณา
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และพิจารณาการติดประกาศรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
มีนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหารจากสำนักพัฒนาสังคม, สำนักงานปกครองและทะเบียน, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต. กทม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ก. ซึ่งจากการพิจารณาจำนวนราษฎรล่าสุด พบว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน จาก 50 เขตเลือกตั้งตามเดิม
การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 พ.ค. 2569
ประกอบกับสำนักทะเบียนกลางได้มีประกาศเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร โดยอ้างอิงหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568
ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 11) ได้กำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ
นอกจาก พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ก. ยังเห็นชอบให้ดำเนินการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
โดยจะดำเนินการปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง และผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย. 2569 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
"แม้ในเบื้องต้นรูปแบบการแบ่งเขต จะยังคงเป็นไปตามเดิม โดยยึดเกณฑ์จำนวนราษฎร แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชาว กทม.ได้อย่างแท้จริง"ปลัดกทม.กล่าว
สำหรับ ประกาศเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร โดยอ้างอิงหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 สำนักทะเบียนกลาง ระบุว่า กทม.มีประชากร 5,422,568 คน.