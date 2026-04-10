ป.ป.ช.ผนึก 9 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก้ทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป.ป.ช.ผนึกกำลัง 9 หน่วยงาน บูรณาการบังคับใช้กฎหมาย แก้ปมเสี่ยงทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
วันนี้ (10 เม.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับผู้แทน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และปิดช่องว่างความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
การประชุมดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับสภาพปัญหา และข้อร้องเรียนที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งและป่าชายเลน รวมทั้งการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมไปจนถึงปัญหาเรื่องมลพิษ ไฟป่า และฝุ่นควัน ที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เน้นย้ำว่าปัญหาเหล่านี้มักมีความเชื่อมโยงกับการทุจริตหรือปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อกำกับติดตาม และผลักดันการบังคับใช้กฎหมายสำคัญ เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามนัยมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หลายกรณี เช่น มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (มติ ครม. 7 พฤษภาคม 2562) มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ (มติ ครม. 28 มิถุนายน 2565) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการกำกับดูแลและตรวจสอบโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (มติ ครม. 21 ตุลาคม 2568) เป็นต้น
“การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า ทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณภัยพิบัติจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใส โดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ”