“จุลพันธ์“ ภูมิใจนั่งแรงงาน ชี้กระทรวงเกรดเอบวก ดูแลคนไทย 45 ล้านคน เล็งเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสู่ระดับเหมาะสม

“จุลพันธ์“ ย้ำ ภูมิใจรับตำแหน่ง รมว.แรงงาน มองมีความสำคัญทุกกระทรวง แต่แรงงานถือเป็นเอบวก ดูแลคนไทย 45 ล้านคน ชูเพิ่มทักษะ-สร้างงาน รับมือวิกฤต เผยมีเป้าหมายปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ไปอยู่ระดับเหมาะสม
วันที่ 10 เม.ย.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระการแถลงนโยบายรัฐบาล นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลุกขึ้นชี้แจงว่า ตนรับตำแหน่งรมว.แรงงาน ด้วยความภาคภูมิใจเพราะกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องภาคแรงงาน ตนอาจจะมีมุมมองแตกต่างจากสมาชิกบางท่านที่ท่านบอกว่ากระทรวงเกรดซี บี เอ ตนมองว่าอย่างแรกทุกกระทรวงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชนไม่ได้แตกต่างกัน ฉะนั้น นักการเมืองอย่างพวกเราไม่มีการแบ่งเกรด หากมีการแบ่งเกรดกระทรวงแรงงาน คือเอบวก เพราะดูแลประชาชนคนไทย 45 ล้านคน เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญมาก ตั้งแต่ที่ตนเข้ามามีการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงขับเคลื่อนกระทรวงไปพอสมควร โดยเฉพาะในเรื่องของการมอบหมายภารกิจสิ่งแรกที่ตั้งใจไว้คือกระบวนการการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน เป็นของจริง
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เมื่อวานรองนายกฯ และรมว.คลัง ได้บอกกับพวกเราแล้วในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลาง ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเสียหายไปพอสมควร และกระบวนการที่จะดึงเอาราคาพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันกลับมาที่เก่า ในระยะเวลาอันสั้นอาจเป็นไปได้ยาก ในวันนี้เมื่อเราเห็นถึงสถานการณ์นี้ทางกระทรวงแรงงาน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเฉพาะหน้าโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานเป็นสิ่งที่เราจะเร่งดำเนินการ ฉะนั้น ภารกิจแรกที่ได้มอบให้กับหน่วยงานในกำกับ คือการไปศึกษาและเร่งรัดกระบวนการที่จะลดการจ่ายสมทบของพี่น้องแรงงานเข้าไปยังกองทุนไปยังประกันสังคม สิ่งนี้ใช้เวลาในการศึกษาไม่นานแต่มีความจำเป็นเพราะกองทุนประกันสังคม ต้องอยู่ในสถานะมีเสถียรภาพ ไม่อาจทำให้เกิดความอ่อนแอได้ เพราะมีหน้าที่ในการดูแลเม็ดเงินของพี่น้องแรงงานจำนวนมาก คงใช้เวลาไม่นาน เราคงได้มาถกกันในสภาแห่งนี้อีก ว่ากลไกในการที่จะเดินหน้าการลดการจ่ายสมทบให้กับพี่น้องแรงงานจะใช้ทำในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ และกรอบในเรื่องของการลดได้มากน้อยเพียงใดแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่ลดได้สุดท้ายเป็นประโยชน์กับพี่น้องแรงงานที่จะมีกำลังซื้อมากขึ้นและสามารถต่ออายุ การเดินหน้าชีวิตครอบครัวต่อไปได้ ฉะนั้น พี่น้องแรงงานแล้วเงินไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือน แต่เป็นประโยชน์ของชีวิตของเขาอย่างมหาศาล
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สำหรับหน่วยงานต่างๆมีการสอบถามถึงเรื่องนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่งกลไกของประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา และมีการร่วมรัฐบาลคือการหารือกันว่านโยบายใดจะได้รับการบรรจุ และนโยบายใดเป็นนโยบายหลักของ รัฐบาล ทางพรรคเพื่อไทยที่ในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีการคุยกันเรื่องนโยบายพอสมควร ซึ่งนโยบายที่จะทำต่อคือนโยบายพัฒนา อัพสกิล รีสกิลแรงงาน อยู่ในกำกับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเรื่องเรียนได้งบจบได้งาน ก็จะมีโครงการนำร่องและระบบจะเดินหน้าต่อเพื่อให้พี่น้องแรงงานสามารถพัฒนาฝีมือแรงงานได้ และสิ่งที่พวกเราเน้นย้ำ คือรัฐที่มีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวง วันนี้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องได้เพียงลำพัง จะทำงานกันแยกอยู่สุดท้ายการช่วยเหลืออาจจะไม่เห็นผลที่ชัดเจน
รมว.แรงงาน กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง ซึ่งกระทรวงแรงงานเราได้เดินหน้าแล้วในการที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเรื่องกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทางกระทรวงอว. ก็จะนำองค์ความรู้ของทางกระทรวงเข้ามาเสริมกับฝึกฝีมือแรงงาน เพื่อที่จะเทรนคนไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถรองรับตลาดต่างๆในเรื่องของเอไอ รวมถึงได้มีการพูดคุยกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อที่พัฒนาโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีความพร้อมและได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นว่าประสงค์สำคัญจากนี้ไปคือการฝึกฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะไม่มีการฝึกฝีมือแรงงานแบบไร้เป้าหมาย สิ่งที่ต้องเดินต่อไปคือการเอาตลาดเป็นตัวตั้ง ความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้งเพื่อที่การฝึกฝีมือรายงานจะเกิดให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าให้กับตนเองได้มากขึ้น และยืนยันว่าจะสามารถฝึกแล้วได้งานเดินหน้าอาชีพต่อไปอย่างแข็งแรง
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ส่วนกรมสวัสดิการ ตนได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานเดินหน้าภารกิจในเชิงรุก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเรามีทีมเฉพาะกิจในการเข้าไปตรวจในเรื่องสวัสดิการของพี่น้องแรงงานให้มากขึ้น เช่น สิ่งที่ได้มีการสั่งการคือการทำงานที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ การที่เราเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแรงงาน ในเรื่องสวัสดิการต่างๆความรวดเร็วเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ การล่าช้ายิ่งทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มนี้มากขึ้น ยกตัวอย่างสถานการณ์ล่าสุดคือเมื่อเราได้รับการยืนยันการกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องลูกเรือไทยที่ช่องแคบฮอร์มุซที่เสียชีวิต วันนี้ทางกรมสวัสดิการ ได้เดินหน้าไปพูดคุยกับภาคเอกชนคือตัวบริษัท และได้รับการตอบรับที่ดีโดยจะใช้ตัวกลไกเรื่องของการจ่ายชดเชยเยียวยาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานทางทะเล เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือครอบครัว และนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาดำเนินการทางพิธีกรรมทางศาสนาได้โดยเร็ว ทางหน่วยงานได้ตอบรับคำขอของตน และได้ดำเนินการอย่างทันท่วงที
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรมจัดหางาน ต้องยอมรับว่ารายงานต่างประเทศที่อยู่ในไทย รวมถึงแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ มีแรงงานที่อยู่นอกระบบจำนวนมาก เป้าหมายที่ตนเข้ามาเป็นรัฐมนตรียืนยันกับพวกเราว่ากลุ่มเหล่านี้จะต้องดึงกลับเข้ามาในระบบ ต้องไม่มีคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วเรียกว่า ผีน้อย แรงงานต่างประเทศที่อยู่ในไทยวันนี้จะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ยืนยันว่าหากไม่ต่อทะเบียนต้องมีกลไกในการส่งต่อให้กับหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นเพื่อขับดันออกไป หากต่อทะเบียนอยู่ในประเทศต้องเป็นคนที่เราสามารถเห็นอยู่และอยู่ในสายตา อยู่ในการกำกับควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมั่นคง และสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งไม่ว่าคนไทยในต่างประเทศ หรือคนต่างประเทศทำงานในประเทศไทยต้องได้รับความคุ้มครองอย่างมีความเหมาะสม
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนว่าตนอยู่การเมืองมานาน เข้าใจว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แทบจะไม่มีใครพูดถึง เพราะเห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองและสถานการณ์ในข้อเท็จจริง ในกระบวนการต่างๆแต่เราไม่ได้ละเลย ทางกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายที่จะปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่แน่นอนว่าปฏิเสธความจริงไม่ได้หากพูดตัวเลขลอยๆแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ลำบาก เพราะในฐานะสถานการณ์จริงในวันนี้ทุกคนรู้ถึงสถานการณ์ โดยเฉพาะวิกฤตด้านพลังงาน แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายเป้าประสงค์รวมถึงความคาดหวังของตัวกระทรวง รวมถึงตนด้วย ที่จะพัฒนาเรื่องคิดค่าแรงขั้นต่ำเพื่อให้พิจารณารวมถึงปัจจัยเงินเฟ้อ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลิตภาพของแรงงานทั้งหมดนี้ต้องเป็นปัจจัยที่สามารถนำมาคิดคำนวน รวมกันว่าในที่สุดแล้วกระบวนการในการปรับค่าแรงจะเป็นธรรมกับพี่น้องแรงงาน โดยที่ไม่ต้องมีกลไกหรือองคาพยพอื่นใด ที่จะมาใช้ในการตัดสินใจของบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งทำให้กระบวนการในการคิดค่าแรงในอนาคตเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานประกันสังคม ต้องโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยการติดตามเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่ากรณีใดก็ตามเราจะติดตามอย่างเข้มงวด เช่น ตึก SKYY 9 กระบวนการได้เดินหน้าไป มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้ามานั่งเป็นประธาน ได้มีการประชุมกันแล้ว ตนได้ติดตามแต่จะไม่แทรกแซง ต้องเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบแต่เราจะติดตามว่าเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ และเมื่อมีผลต้องเป็นที่ประจักษ์มีการเปิดเผยต่อสังคมอย่างชัดเจน ส่วนบอร์ดประกันสังคมต้องมีการเลือกตั้งโดยกลไกเดิม มีพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบถึง 95% ซึ่งกลไกทั้งหมดต้องเดินหน้าตามขั้นตอนของมัน ถ้ากำหนดกรอบระยะเวลาคงปลายปีนี้ คงจะมีการเลือกตั้งและมีการบอร์ดใหม่อย่างครบถ้วน ก็จะเดินหน้าเรื่องของกระบวนการของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างราบรื่น
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สุดท้ายคือเรื่องการพิจารณาว่าสำนักงานประกันสังคมควรอยู่ในระบบราชการหรือไม่ ในส่วนตนได้มีการพูดคุยต่อเนื่องยาวนานว่าเราจะเอาออกจากระบบราชการทั้งสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หรือจะออกเพียงแต่เรื่องของบอร์ดการลงทุน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกกันมาอย่างยาวนาน และยังไม่จบหากมีการศึกษามาแล้วหลายครั้ง เรารับทราบ แต่ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุยกันตรงๆว่าหากจะให้ยกอ้างเอาการศึกษาปี 59 ปีนั้นข้อสรุปคือออกเฉพาะในส่วนของบอร์ดลงทุนและเป็นการศึกษาเฉพาะภายใน เป็นการศึกษาภายในของตัวสำนักงานประกันสังคมเองในปี 59 ถ้าจะยกอ้างเอาการศึกษาก่อนหน้านั้นปี 49 ถามว่ายกมาแล้วให้เป็นฐานรองรับการตัดสินใจ ตนต้องเรียนว่าไม่กล้า เพราะเอาปี 49 มาเพื่อที่จะมาใช้เป็นฐานรองรับเป็นหลังพิงเพื่อที่เดินหน้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบประกันสังคมทั้งระบบ เราคงไม่กล้าตัดสินใจ เราต้องมีการศึกษา แต่หากต้องศึกษาอีก 1 ปีตนรับไม่ได้เช่นเดียวกัน เราต้องคุยกัน ซึ่งมีทางรมว.ดีอี หารือว่าเราจะลองใช้กลไกอื่นได้หรือไม่ เช่น การศึกษาโดยสถาบันการศึกษาและกำหนดกรอบระยะเวลาให้สั้น 3 เดือน อาจจะใช้เป็นบอร์ดของที่ประชุมอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยในประเทศ คัดคนมาดูในเรื่องนี้เพื่อที่จะศึกษา และข้อสรุปได้ในเร็ววัน ถ้าระยะเวลาสั้นลงก็สามารถรับได้ ต้องยอมรับความจริงว่าในฐานะผู้ที่รับผิดชอบและจะเดินหน้าหากไม่มีหลังพิง ก็ตัดสินใจยากพอสมควรในเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ฉะนั้น การศึกษาโดยหน่วยงานที่เป็นกลางและคนที่ยอมรับได้ของสังคมตนคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่จะกำหนดกรอบระยะเวลาให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้และสามารถเดินหน้าได้ในเรื่องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคม
“ผมคงไม่มีคำสวยหรู ท่านบอกว่าต้องใช้เจตจำนงทางการเมือง ต้องใช้ความกล้าหาญ ผมพูดได้เหมือนกันว่าเจตจำนงของผมมั่นคงดั่งภูผา ผมพูดได้ มันหล่อ แต่ในข้อเท็จจริง ผมขอเรียนว่าคำพูดเป็นเพียงแค่ลมปาก ต้องดูที่การกระทำ พวกผมมาทำงานในวันนี้เรามีความตั้งใจและมีความปรารถนาที่ดีต่อพี่น้องแรงงาน คำพูดเป็นส่วนหนึ่ง ผมได้พูดในสภาแห่งนี้ในเรื่องของเป้าประสงค์และทิศทางที่เราพยายามจะขับเคลื่อนกระทรวงแรงงาน แต่ส่วนสุดท้ายผมอยากให้ท่านระแวงต่อไป และติดตามการทำงานของภาครัฐ รวมถึงการติดตามทำงานของรัฐมนตรีทุกคนอย่างเข้มงวด ผมเป็นหนึ่งในนั้นและวันที่เราทำสำเร็จนั่นจึงจะเป็นวันที่ผลงานจะมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำมาสามารถแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภารกิจ ในส่วนของกระทรวงแรงงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องแรงงานได้มากน้อยเพียงใด”นายจุลพันธ์ กล่าว