นายกฯ เปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนรับสงกรานต์ แนะใช้ “คาร์พูล” อุบัติเหตุ-ประหยัดพลังงาน

“อนุทิน” เปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนน รับเทศกาลสงกรานต์ 69 แนะ Car Pools นั่งร่วมรถช่วยระวังอุบัติเหตุ-ประหยัดพลังงาน ขอทุกฝ่ายไว้หน้านายกฯ ลดตัวเลขสูญเสีย เข้าใจประเพณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องบริหารจัดการให้การสัญจรไม่ติดขัด
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 10 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวและมอบนโยบายเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วม และประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
นายกฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ประเทศไทย มีเทศกาลประจำปี ปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ตลอดจนภาคจิตอาสาได้ร่วมกันในการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานความปลอดภัยทางถนน เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนจำนวนมากต้องใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อมีประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวถือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะภาคราชการที่ต้องอำนวยความสะดวกมากที่สุดให้พี่น้องประชาชน กลับไปใช้ชีวิตในช่วงเทศกาล ซึ่งถือว่าเป็นวันครอบครัว วันผู้สูงอายุด้วย เราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป้าหมายของเรา คือ การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนน เรารณรงค์โดยเฉพาะมูลเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ การดื่มสุรา และการพักผ่อนไม่เพียงพอ นี่คือ 2 สาเหตุหลัก ซึ่งตรงนี้ต้องร่วมกันรณรงค์ต่อไปเพื่อให้ช่วงวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. ที่เป็น 7 วันอันตรายสำหรับผู้สัญจรไปมาท้องถนน ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัย โดยเรายึดการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม และขอให้เคารพกฎหมาย ไม่ขับรถเร็ว สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ขอให้สวมหมวกกันน็อกตลอดเวลา ลดจุดเสี่ยงอันตรายในชุมชน และเป็นการปลูกฝังความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วย เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายภาครัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจะใช้การสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลนี้ให้น้อยที่สุด
นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับทุกหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้เน้นบริการพี่น้องประชาชนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีเหตุไม่ปกติเรื่องราคาน้ำมัน เรื่องการเดินทางด้วยยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเป็นไปได้อยากให้ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ เช่น คนรู้จักกันพี่น้อง เพื่อนฝูง นั่งรถคันเดียวกันไป ซึ่งเป็นค่านิยมที่ดีช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน เรื่องน้ำมันและปริมาณน้ำมันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า อาจมีปัญหาราคาที่ควบคุมไม่ได้ แต่ปริมาณยังมีไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปกลับ หรือการเดินทางสัญจร รัฐบาลได้บริหารจัดการให้มีความเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความตื่นตระหนกในการสำรองน้ำมัน ไม่ใช้คำว่ากักตุน ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องเอาแกลลอนหรือถังติดรถไปเพื่อเติมอย่างเต็มที่ ไปด้วยความวิตกกังวลว่าน้ำมันจะไม่พอใช้ รัฐบาลให้คำยืนยันว่าน้ำมันมีพอใช้ในช่วงสงกรานต์อย่างแน่นอน แต่หากได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใช้ด้วยความตระหนักรู้ว่าขณะนี้เหตุการณ์ทั่วโลกมีความไม่ปกติในเรื่องพลังงาน เราจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของปริมาณน้ำมันที่จะใช้อยู่ในประเทศ ขอให้ใช้อย่างประหยัดอย่างตระหนักรู้
นายอนุทิน กล่าวต่อไปว่า เรื่องบริการขนส่งภาคสาธารณะ ได้เน้นย้ำผ่าน รมว.คมนาคม ขอให้มีการเตรียมพร้อมในการให้บริการขนส่งด้านสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะปีนี้พี่น้องประชาชนอาจใช้ขนส่งสาธารณะมากเป็นพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ของราคาน้ำมัน สำคัญที่สุด คือ ต้องรวบรวมข้อมูลความเป็นไปที่อัปเดตที่สุด ให้มากที่สุด ถ้าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเรื่อง Cat Pools ใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น จำนวนอุบัติเหตุมีโอกาสลดลงไปตามความถี่ของการใช้ยวดยานพาหนะ เราจะได้กำกับดูแลเป็นจุดๆ ได้ ต้องไประวังถนนสายรอง ขอฝากผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลแบบเดียวกับการบริหารจัดการปริมาณน้ำมันช่วงที่ผ่านมา ถ้าทุกหน่วยสามารถกำกับควบคุมได้จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้
นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนภารกิจของเราอย่างเต็มที่ ขอให้ท่านทั้งหลายไว้หน้าตนหน่อยแล้วกัน คือ ทำให้ตัวเลขลดลงเท่าที่จะทำได้ ปฏิบัติภารกิจกฎหมายถ้าต้องใช้อย่างเคร่งครัดก็ต้องใช้ แต่ขณะเดียวกันให้การอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องประเพณีการสาดน้ำหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนการสัญจรไปไม่ได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับตำรวจ ช่วยดูแลเรื่องของเส้นทางที่มี ไม่ใช่ปิดทุกเส้นทาง ปีที่แล้วตนไปอยุธยาสัญจรไม่ได้ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะหลุดบ่นไม่ได้ เพราะประชาชนมีความสนุกสนาน แต่ในเรื่องของการลื่นไหลของเส้นทางก็ต้องบริหารเพื่อให้มีเส้นทางสัญจรได้ ถ้าประชาชนเขามีความสุข เอารถกระบะที่เป็นเครื่องดีเซลที่กินน้ำมันไม่มาก หากใช้ความเร็วต่ำออกใช้ในพื้นที่เพื่อสนุกสนานก็อย่าไปขวางความสุขประชาชน เขาไม่ได้วิ่งจากอยุธยาไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่ เขาเล่นอยู่ในนั้น เราไปเน้นในเรื่องอย่าให้เมาเล่นอะไรเลยเถิดและให้สวมหมวกกันน็อก อย่าให้มีเรื่องกันตีกัน เป็นสิ่งที่ต้องดู