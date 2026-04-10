สสส.รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ย้ำดื่มไม่ขับ-ลดความเร็ว ลดสูญเสียบนท้องถนน

“โสภณ” หนุนรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ย้ำดื่มไม่ขับ-ลดความเร็ว “สว.ชิบ” ชี้ขับไม่ซิ่งช่วยเซฟชีวิต-ประหยัดน้ำมัน “หมอเปรม” แนะตั้งด่านเข้มทั่วพื้นที่
วันนี้( 10 เม.ย.) ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมรณรงค์โครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” ต่อสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและสภาพรถก่อนเดินทาง รวมถึงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน
ด้านนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวอวยพรประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยขอให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยดี พร้อมแสดงความห่วงใยต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ขอให้ทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง มีน้ำใจต่อผู้ร่วมทาง ใช้สติ ไม่ประมาท และไม่ขับรถเร็ว เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมชื่นชมการทำงานของ สสส. ที่ขับเคลื่อนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเน้นย้ำเรื่องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่
ขณะที่นายชิบ จิตนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา กล่าวสนับสนุนการรณรงค์ของ สสส. ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ภายใต้แคมเปญ “สงกรานต์ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” โดยระบุว่าในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น การลดความเร็วนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง พร้อมชื่นชมบทบาทของ สสส. ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ที่ทำหน้าที่เตือนสติสังคมเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการสื่อสารผ่านสโลแกนสำคัญอย่าง “ดื่มไม่ขับ” และ “ตั้งสติก่อนสตาร์ท” รวมถึงการสวมหมวกกันน็อก 100% สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อหวังให้สงกรานต์ปีนี้มีสถิติอุบัติเหตุลดลง และประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย
นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและ สสส. ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง พร้อมสะท้อนความห่วงใยต่อสถิติการเสียชีวิตของคนไทยในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ยังอยู่ในระดับสูงทุกปี ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น จึงเสนอให้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุด พร้อมแนะให้ใช้ช่วงเทศกาลนี้จัดตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวด ทั้งการควบคุมความเร็ว การกวดขันพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย
ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จัดกิจกรรม “สงกรานต์ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” ภายในอาคารรัฐสภา เพื่อรณรงค์เชิญชวน สส. สว. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ซิ่ง ไม่ปาด ไม่แซงในจุดคับขัน และสวมหมวกกันน็อก 100% เมื่อใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและความสูญเสียตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์