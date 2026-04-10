“กรณ์” ซัด "อนุทิน" แก้น้ำมันแบบซื้อเวลา ราคาโรงกลั่นลดแต่หน้าปั๊มลงไม่ถึง ถามปราบทุนเทาจริงหรือ คนใกล้ชิดยังถูกพาดพิง

“กรณ์” ซัดรัฐบาลแก้วิกฤติน้ำมันแบบซื้อเวลา ปล่อยประชาชนแบกภาระ แม้ราคาหน้าโรงกลั่นลด แต่หน้าปั๊มลงไม่ถึงจริง จี้ลดภาษี-เคลียร์สูตรราคาพลังงาน พร้อมตั้งคำถามความจริงใจปราบทุนเทา-สแกมเมอร์ หลังคนใกล้อำนาจยังถูกพาดพิงไม่ขาด
วันนี้( 20 เม.ย.)ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา วาระแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา วันที่ 2 โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายโจมตีการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมัน ซึ่งระบุว่าเป็นปัญหาปากท้องสำคัญของประชาชน แต่รัฐบาลกลับยังไม่มีนโยบายแก้ไขที่ชัดเจน มีเพียงการซื้อเวลารอให้ราคาน้ำมันโลกปรับลดลง ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่า แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและราคาหน้าโรงกลั่นจะปรับลดลง แต่ราคาหน้าปั๊มที่ประชาชนต้องจ่ายกลับลดลงเพียงเล็กน้อย โดยยกตัวอย่างว่าเมื่อวานนี้ราคาหน้าโรงกลั่นลดลงถึง 9 บาทต่อลิตร แต่ราคาขายปลีกลดลงเพียง 2.14 บาทต่อลิตรเท่านั้น ทั้งที่หากสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ราคาหน้าปั๊มควรลดลงมากกว่านี้ถึงกว่า 7 บาท จึงสะท้อนว่าภาระส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับประชาชน
นายกรณ์ระบุว่า แม้รัฐบาลจะอ้างความสำเร็จในการเจรจาลดค่าการกลั่นลงลิตรละ 2 บาท แต่ในความเป็นจริง ประชาชนต้องจ่ายกลับเพิ่มจาก 5 บาทเป็น 10 บาท ถือว่าสูงผิดปกติ และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง แนวทางของรัฐบาลทำให้ประชาชนอดคิดไม่ได้ว่าเกรงใจนายทุนมากกว่าความเดือดร้อนของประชาชน
นายกรณ์ยังกล่าวถึงสูตรการคำนวณค่าการกลั่นที่นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใช้เจรจาลดค่าการกลั่น 2 บาท ว่าอ้างอิงจากค่าการกลั่นเฉลี่ยเดือนมีนาคมที่ลิตรละ 7 บาท บวก War Premium 3 บาท ทำให้เรียกคืนจากโรงกลั่นได้ 2 บาท แต่สถานการณ์ปัจจุบันค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 17 บาท หากใช้หลักเดียวกันจริง ควรลดลงมากกว่านี้ถึง 12 บาท ไม่ใช่เพียง 2 บาท จึงเห็นว่านโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
ในส่วนของภาษีสรรพสามิตน้ำมัน รัฐบาลยังคงเก็บภาษีในอัตราเดิม แม้ประชาชนกำลังเผชิญภาวะเดือดร้อนหนัก โดยเฉพาะกรณีที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าภาระดูแลราคาน้ำมันควรเป็นหน้าที่ของกองทุนน้ำมัน ซึ่งเท่ากับผลักภาระกลับไปให้ประชาชน เพราะผู้ที่ต้องชำระหนี้กองทุนน้ำมันในท้ายที่สุดก็คือประชาชนอยู่ดี
นายกรณ์ย้ำว่า ภาษีสรรพสามิตน้ำมันไม่ได้ถูกจัดเก็บเพื่อนำไปใช้เฉพาะด้านสาธารณสุขหรือค่ารักษาพยาบาลโดยตรง แต่เป็นรายได้เข้ากองกลางของรัฐ ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการลดภาษีสรรพสามิต และปรับลดรายจ่ายภาครัฐในส่วนที่ไม่จำเป็น ขอให้รัฐบาลกำหนดสูตรราคาน้ำมันที่เป็นธรรมอย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงหรือหวังให้สงครามตะวันออกกลางยุติแล้วปัญหาจะคลี่คลายเอง
นายกรณ์ยังอภิปรายถึงปัญหาค่าไฟฟ้า ที่ไม่ปรากฏเป็นสาระสำคัญในนโยบายรัฐบาล ทั้งที่ไทยพึ่งพาก๊าซเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในระดับสูง และเมื่อราคาก๊าซในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ากลับได้กำไรมากขึ้นตามไปด้วย จากสูตรการคำนวณที่ใช้ปริมาณก๊าซสูงกว่าการใช้จริง ทำให้เกิดส่วนต่างเป็นกำไร ขณะเดียวกันการนำเข้า LNG ยังมีช่องโหว่ให้เอกชนสามารถขายก๊าซให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในราคาสูงกว่าต้นทุนจริงได้
ส่วนปัญหาทุนเทา การทุจริต และเครือข่ายสแกมเมอร์ แม้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกพรรคการเมืองควรมีจุดยืนร่วมกัน แต่หลังการเลือกตั้งกลับไม่เห็นความจริงจังจากรัฐบาลมากพอ โดยเฉพาะการที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาในลักษณะเหมือนการปราบสแกมเมอร์เป็นผลงานสำเร็จของรัฐบาลชุดก่อน ราวกับภารกิจดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งที่ปัญหายังขยายวงกว้างและเกี่ยวพันกับบุคคลในประเทศ ไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น
“แม้รัฐบาลจะประกาศแนวทาง “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” ในการเอาผิดเครือข่ายฟอกเงินและสแกมเมอร์ แต่สิ่งสำคัญคือจะดำเนินการไปถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ เพราะกลุ่มดังกล่าวไม่อาจดำเนินธุรกิจหรือถือครองผลประโยชน์ในไทยได้ หากไม่มีคนไทยเข้ามาช่วยเหลือหรือเป็นนอมินี พร้อมเตือนว่าหากรัฐบาลไม่ชี้แจงให้ชัดเจน ก็จะยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ”
สำหรับนโยบายทบทวนฟรีวีซ่าเพื่อตัดช่องทางการเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ ตนมองว่าเป็นการมองปัญหาไม่ตรงจุด เพราะคนที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการพำนักอยู่ในไทยก็คือคนไทย ซึ่งอาจเป็นตัวเชื่อมสำคัญของเครือข่ายเหล่านี้
สำหรับกรณี MOU ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายกรณ์ระบุว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัฐสภา จากการที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เคยเปิดเผยว่ามีผู้พยายามติดสินบนเดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อให้ละเว้นการติดตามคดีสแกมเมอร์และฟอกเงิน ก่อนจะมีการเปิดประเด็นเรื่อง “MOU อัปยศ” ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาตามมาตรา 157 ของ ป.ป.ช.
“ หากรัฐบาลจริงจังกับการปราบทุนเทาและพร้อมยึดพฤติกรรมเหนือชื่อบุคคลจริง เหตุใดจึงยังแต่งตั้งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เข้ามาเป็นรัฐมนตรีใน ครม.อนุทิน 2 ทั้งที่มีชื่อถูกพาดพิงในประเด็นดังกล่าว แม้ท้ายที่สุดอาจพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์ แต่ในทางการเมืองก็ย่อมหลีกเลี่ยงคำถามเรื่องความเหมาะสมไม่ได้”
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ MOU ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และถูกมองว่าเอื้อต่อการฟอกเงินดิจิทัลระดับโลก ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างประธานกรรมการ ก.ล.ต. อีกด้วย
นายกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีตั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กลับมาดำรงตำแหน่งใน ครม.ชุดนี้ ทั้งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมซื้อเครื่องบินเจ็ตมูลค่า 800 ล้านบาทจากภรรยาของนายเบน สมิธ ผ่านธนาคาร BIC กัมพูชา ของนายยิม เลียก คู่หูของนายเบน สมิธ โดยถามตรงถึงนายกรัฐมนตรีว่า ก่อนแต่งตั้งได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือไม่ มีการชำระเงินจริงหรือไม่ เงินมาจากไหน และไปถึงใคร
“หากนายกรัฐมนตรีมีคำตอบชัดเจนว่าทุกอย่างได้ตรวจสอบแล้วและบริสุทธิ์ ก็ควรชี้แจงต่อสาธารณะ แต่หากยังไม่เคยตั้งคำถามเหล่านี้ ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงจังในการปราบกลุ่มทุนเทา เพราะหลายคนที่ถูกพาดพิงล้วนอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาชนย่อมยากจะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการทั้งปัญหาทุนเทา สแกมเมอร์ และปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประเทศได้อย่างแท้จริง”นายกรณ์กล่าว