“หมอวี” จี้สอบธรรมาภิบาลบอร์ด สปสช. ปูดกลุ่มบุคคลหน้าเดิมเวียนเทียนนั่งตำแหน่งยาวนาน 20 ปี

“สว.วีระพันธ์” เปิดแผลกลางรัฐสภา จี้สอบธรรมาภิบาลบอร์ด สปสช. พบกลุ่มบุคคลหน้าเดิมเวียนเทียนนั่งตำแหน่งยาวนานกว่า 20 ปี หวั่นกระทบงบบัตรทอง 3 แสนล้าน ฉะ ระบบ สปสช.ขาดความโปร่งใส
วันนี้ (9 เม.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มี นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม วาระการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อภิปรายว่า เรื่องการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญ เพราะระบบบัตรทอง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูแลประชาชนถึง 47 ล้านคน งบประมาณเกือบ 3 แสนล้านบาท เราจะไม่สามารถที่จะปรับปรุงโครงการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพได้เลย ถ้ากระบวนการในการคัดเลือกผู้จะมาบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพนี้ถูกตั้งคำถามไปด้วยเรื่องของธรรมาภิบาล ภายใต้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ออกแบบโครงสร้างให้มี 2 กรรมการใหญ่ คือบอร์ด สปสช. และบอร์ดควบคุมคุณภาพมาตรฐานสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่คานอำนาจกัน ระหว่างการบริหารจัดการการเงินและควบคุมมาตรฐานการรักษา
“ผมมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของบอร์ดแต่ละท่าน เพราะหลายท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และหลายท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมด้วย ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่ผมจะอภิปรายนี้ไม่ได้มุ่งโจมตีในตัวบุคคล แต่ผมจะทำในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกรัฐสภา เพื่อชี้เห็นปัญหาถึงโครงสร้างที่แฝงตัวและสะสมมาอย่างยาวนานในบอร์ดนี้” นพ.วีระพันธ์ กล่าว
นพ.วีระพันธ์ กล่าวต่อว่า ตนวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 22 ปี ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2567 พบข้อเท็จจริงที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือมีกลุ่มบุคคลกลุ่มเดิมดำรงตำแหน่งวนเวียนอยู่ในระบบ สปสช. มาอย่างยาวนาน จนอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล เนื่องจากมีอย่างน้อย 30 รายชื่อที่เคยอยู่ในบอร์ดทั้ง 2 บอร์ด สลับไปมา และมีอย่างน้อย 10 รายชื่อที่ดำรงตำแหน่งในบอร์ดยาวนาน 15 ปี บางคนอยู่มาแล้ว 21 ปี ยังไม่ได้นับระดับชั้นอนุกรรมการด้วย พอเข้ามาดูรายละเอียดก็พบสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง คำถามคือกระบวนการแต่งตั้งเป็นอย่างไร สามารถทำให้ผู้มีการดำรงตำแหน่งได้อย่างยาวนานขนาดนี้ ทั้งที่กฎหมายกำหนดวาระไว้ไม่เกิน 4 ปี สะท้อนให้เห็นว่ามีช่องทางบางอย่าง และข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใส