“ประพนธ์” ซัด สปสช.งบพัง-ธรรมาภิบาลสั่นคลอน จี้รัฐรื้อโครงสร้างก่อนกลายเป็นเครื่องมือบางกลุ่ม

“สว.ประพนธ์” ซัด สปสช. งบพัง-ธรรมาภิบาลสั่นคลอน ชี้ รพ.รัฐใกล้ล้มละลาย เพราะระบบจ่ายเงินไม่สอดต้นทุน แฉหนี้ค่ายาอ่วม 6 หมื่นล้าน จี้รัฐบาลรื้อโครงสร้าง ก่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากลายเป็นเครื่องมือคนบางกลุ่ม
วันนี้ (9 เม.ย.) ในการประชุมรัฐสภาแถลงนโยบายรัฐบาล นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายถึงนโยบายด้านสาธารณสุข โดยระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งถือเป็นเสาหลักของความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน แต่ขณะนี้ระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญแรงกดดันเชิงโครงสร้างอย่างน่ากังวล ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐจำนวนมากกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก โดยเงินทุนหมุนเวียนของโรงพยาบาลรัฐลดลงจาก 82,000 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือเพียง 22,000 ล้านบาท ในต้นปี 2569 หรือลดลงกว่า 60,000 ล้านบาท ขณะที่โรงพยาบาลมากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 58 อยู่ในสถานะติดลบ จนไม่สามารถชำระหนี้ค่ายาได้
นพ.ประพนธ์ กล่าวต่อว่า ปัญหาสำคัญประการแรก คือ ระบบกองทุนผู้ป่วยใน หรือ IPD ที่เป็นระบบงบปลายปิด หมดแล้วหมดเลย โดยยกตัวอย่างการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ซึ่งช่วงต้นปีงบประมาณ โรงพยาบาลจะได้รับค่ารักษาต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักประมาณ 8,350 บาท แต่ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ เมื่อเงินหมด กลับได้รับเพียง 4,400 บาท ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีต้นทุนเงินเดือนบุคลากรแฝงอยู่อีกประมาณ 5,000 บาท ทำให้การผ่าตัดไส้ติ่งช่วงต้นปี โรงพยาบาลได้รับเงินจริงสุทธิเพียง 3,500 บาทเท่านั้น และเมื่อเข้าสู่ปลายปี หากหักต้นทุนเงินเดือนแล้ว โรงพยาบาลยิ่งขาดทุน จนเกิดคำพูดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ว่า ยิ่งรักษา ยิ่งขาดทุน
ประเด็นที่สอง คือ ระบบนวัตกรรม “7 นางฟ้า” ซึ่งเป็นการให้คลินิกเอกชนรับงบในลักษณะปลายเปิด หรือเบิกเท่าไรก็ได้ โดย นพ.ประพนธ์ ย้อนถึงกรณีปี 2563-2564 ในสมัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการตรวจพบทุจริตคลินิกชุมชนอบอุ่น 211 แห่ง วงเงินเสียหาย 691 ล้านบาท จากกรณีผู้ป่วยทิพย์ โดย “7 นางฟ้า” ประกอบด้วย คลินิกแพทย์ คลินิกทันตกรรม คลินิกพยาบาล ร้านยา ร้านตรวจแล็บ กายภาพบำบัด และนวดแผนไทย ซึ่ง สปสช. ให้เป็นคู่สัญญา โดยในปี 2569 ตั้งงบไว้ 3,700 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าเพียงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งบหมดแล้ว ทั้งที่ยังเหลือเวลาอีก 8 เดือนของปีงบประมาณ
“ขณะนี้จำเป็นต้องเกลี่ยงบจากกองทุนอื่นมาเติมอีกไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างโรงพยาบาลรัฐที่ถูกจำกัดงบแบบปลายปิด กับคลินิกเอกชนที่ใช้งบแบบปลายเปิด ซึ่งปี 2563 มีนางฟ้าเดียวก็ยังคุมไม่ได้ แล้วปีนี้มีถึง 7 นางฟ้า จะเป็นอย่างไร” นพ.ประพนธ์ ระบุ
นพ.ประพนธ์ กล่าวต่อด้วยว่า ตนไม่เคยเสนอให้ลดสิทธิของประชาชนแม้แต่ข้อเดียว แต่สิ่งที่เรียกร้องมาตลอด คือ ระบบต้องมีงบประมาณที่สอดคล้องกับต้นทุนจริงของการรักษา เพราะหากปล่อยให้โรงพยาบาลรับภาระต้นทุนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ สุดท้ายโรงพยาบาลรัฐจะเป็นฝ่ายล้มก่อน และผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชน
นอกจากนี้ นพ.ประพนธ์ ยังกล่าวถึงประเด็นธรรมาภิบาลของบอร์ด สปสช.ในกรณีวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส หรือ PCV โดยระบุว่า ข้อมูลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ สมาคมโรคติดเชื้อ และกรมควบคุมโรค ยืนยันตรงกันว่า เชื้อนี้เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในเด็ก ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิต ความพิการ หูหนวก หรือถึงขั้นต้องตัดแขนขา ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ยังยืนยันว่า วัคซีนดังกล่าวมีความคุ้มค่าในการป้องกันเด็กไทย และหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ลาว และกัมพูชา ต่างให้วัคซีนชนิดนี้แล้ว
อย่างไรก็ตาม นพ.ประพนธ์ ระบุว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มีมติให้นำงบเพียง 23 ล้านบาท ไปฉีดวัคซีนนำร่อง ทั้งที่มีงบประมาณถึง 225 ล้านบาท โดยข้อมูลข้อเท็จจริงสำคัญต่างๆ ไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาในบอร์ดอย่างครบถ้วน ต่อมา หลังจากแพทย์เด็กออกมาเคลื่อนไหว จึงมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 2 มีนาคม และมีการเปลี่ยนมติ แต่ นพ.ประพนธ์ ระบุว่า ความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว และไม่สามารถลบล้างได้
“การไม่นำข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเข้าสู่ที่ประชุม ถือเป็นการขาดธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง ถึงขั้นมีปัญหาทางจริยธรรม ผมขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งรื้อระบบ สปสช. อย่างจริงจัง ตรวจสอบทั้งโครงสร้างงบประมาณ การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กร ว่า มีผู้มีอิทธิพลแฝงตัวอยู่ในบอร์ดหรือไม่ และมีกลุ่มบุคคลใดใช้ระบบสุขภาพของประชาชนเป็นช่องทางหาประโยชน์หรือไม่ ระบบหลักประกันสุขภาพไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของพี่น้องประชาชน หากเรายังไม่กล้ารื้อความจริงออกมาให้เห็น ระบบที่เป็นหลักประกันของประชาชน อาจกลายเป็นเพียงเครื่องมือของคนบางกลุ่ม และนั่นคือ สิ่งที่สังคมไทยไม่ควรยอมรับอีกต่อไป” นพ.ประพนธ์ กล่าว