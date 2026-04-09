“รสนา” ปลุก รบ.หนู รู้ยัง กบน.ไม่ยอมลดราคาน้ำมันตามตลาดโลก เหตุกลัวไอ้โม่งกักตุนขาดทุนหรือไม่

อดีต สว.กทม. แซะแรง รบ.หนู รู้ยัง กบน.ปล่อยผู้ค้าโยกส่วนลดน้ำมันไปที่ค่าการตลาดกว่า 10 บ. คาใจไม่ลดราคาหน้าปั๊ม 10 บ. หรือกลัวไอ้โม่งกักตุนขาดทุน ซัดลงไม่อ้างตลาดโลกแบบตอนขึ้น
วันนี้ (9 เม.ย.) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต สว.กทม. โพสต์ถึงเรื่องราคาน้ำมันพาดพิงถึงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ (กบน.) มีเนื้อหาดังนี้
รัฐบาลหนู รู้ยัง กบน.ปล่อยผู้ค้าโยกส่วนลดน้ำมันไปที่ค่าการตลาดกว่า 10 บาท/ลิตร ทำไมไม่ลดราคาหน้าปั๊ม 10 บาท เพราะกลัวไอ้โม่งกักตุน จะขาดทุน หรือป่าว??
ตอนขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแบบ รัวๆ อ้างกลไกตลาดโลกผันผวน รอไม่ได้ ใช่มั้ย พอน้ำมันดีเซลตลาดโลกเมื่อวานนี้ 8 เมษายน ราคาร่วงลงลิตรละ 11.67 บาท กลับไม่ยอมลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มให้คนใช้น้ำมัน
กบน.ปล่อยให้ผู้ค้าน้ำมันโยกเงินส่วนลดราคาน้ำมันตลาดโลก ไปเก็บไว้ที่ค่าการตลาดลิตรละ 10.59 บาท และยังชดเชยราคาให้โรงกลั่น อีก ลิตรละ 15 บาท เพื่ออะไร เพื่อคงราคาเดิมไว้ ไม่ลดตามราคาตลาดโลก ใช่มั้ย เพราะอะไร !!??
ช่วงนี้ได้ข่าวว่าจ๊อบเบอร์แบรนด์ดัง ตระเวนขายน้ำมันตามปั๊มกันอุตลุด !!
ชาวประชาพากันสงสัยว่า…
ที่ไม่ลดราคาลงตามกลไกตลาดโลก เพราะห่วงใยปั๊มกับไอ้โม่งกักตุนน้ำมันจะขาดทุนลิตรละ 10 บาท อ่ะป่าว ??!!
ประชาชนสงสัย แต่นายกฯหนู คงไม่รู้อีกละซิ (ฮา) ?!?