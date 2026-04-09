เคาะ! “ร่างผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่ 4)” ชง กทม.ปรับ 13 ประเด็น แก้เขตทับซ้อนอีอีซี-ปรับระดับ “เขตการค้า” รอบสถานีบางซื่อ

“บอร์ดผังเมือง กทม.” ยุครัฐบาลหนู 2 เคาะ! “ร่างผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4)” คาด ประกาศใช้ 2570 หลัง “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ตรวจฯ ความเห็นคนกรุง มากกว่า 3.3 หมื่นคน เสนอ กทม.ปรับปรุงแก้ไข 13 ประเด็น รวมแก้พื้นที่เว้นขาว “ทับซ้อนกับเขตพัฒนาฯ อีอีซี” รวมถึงการปรับระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่ “สีแดง” เขตพาณิชยกรรม บริเวณรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีมักกะสัน ขั้นตอนต่อไป กทม. ปิดประกาศ 90 วัน รับความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย
วันนี้ (9 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2569
โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม การเคหะแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ซึ่งข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำร่างผังเมืองรวมฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กทม. จำนวน 33,299 คน เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และเสนอร่างผังเมืองรวมฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ต่อคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง ที่มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน
ซึ่งได้ให้ความเห็นกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงแก้ไข รวม 13 ประเด็น เช่น แก้ไขแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยแสดงแนวเขตจังหวัดทางด้านทิศใต้
รวมถึงการกำหนด “พื้นที่เว้นขาว” ในบริเวณที่ทับซ้อนกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการปรับระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม (สีแดง) พ.8 บริเวณรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีมักกะสัน เป็นต้น
โดยขั้นตอนต่อไป กรุงเทพมหานครจะปิดประกาศ 90 วัน เพื่อผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมือง
และกรรมการบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร และรับทราบรายงานผลการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
มีรายงานว่า สำหรับ ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) คาดว่า จะประกาศใช้ภายในปี 2570 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ได้ตรวจสอบ ร่างฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด กทม.
“ร่างผังเมืองใหม่นี้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มปอดแห่งใหม่พื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้น”
ที่เน้นปรับพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า โดยเฉพาะทำเลบนถนนลาดพร้าว ทั้งสายเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจากพื้นที่สีเหลือง (ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย)
เน้นพัฒนา “พื้นที่สีส้ม” ที่อยู่อาศัยแนวราบ (ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ) ให้สามารถพัฒนาคอนโดมิเนียมอาคารสูงได้ เพื่อรองรับเมืองขยายจากการมาของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
คาดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง “โซนตะวันออก” ของ กทม. ที่เปลี่ยนจาก “พื้นที่เขียวทะแยงขาว” (ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม) พัฒนาที่อยู่อาศัย 1,000 ตารางวา หรือ 2.5ไร่ เป็น “พื้นที่สีเขียว” เพิ่มความถี่พัฒนาบ้านแนวราบได้
รวมถึง “พื้นที่สีเขียวทะแยงขาว” โซนตะวันตกย่านฝั่งธนบุรี จากบ้านแนวราบ 50 ตารางวา เป็น “พื้นที่สีเหลือง สีแดง” เพื่อรองรับรถไฟฟ้า เชื่อมถึง ทั้งสายสีแดง สายสีเขียว สายสีน้ำเงิน โดยเฉพาะ พื้นที่ฝั่งธนบุรี มีโครงข่ายรถไฟฟ้า และโครงข่ายถนน ที่ปรับการใช้ประโยชน์ตามความเจริญที่แผ่ขยายไป เป็นต้น
ตามร่าง จะมีการ “ปรับสีผังเมือง” ให้สอดคล้องกับแนวรถไฟฟ้าใหม่ เพิ่มพื้นที่สีส้ม (อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง) เพื่อรองรับการพัฒนาอาคารสูงและคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะในรัศมี 800 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า