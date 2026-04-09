"วัชระ" ขอนายกฯสั่งอบจ.ทั่วไทยงดเก็บภาษีหัวจ่าย ตามปทุม-อยุธยา จี้ "ศุภจี" แก้ราคาปาล์มตกต่ำด่วน

อดีตสส.ปชป. ร้อง “อนุทิน” สั่งการอบจ.ทั่วประเทศงดเก็บภาษีหัวจ่ายลิตรละ 4.54 บ.เหมือนปทุมธานี-อยุธยา และร้องปากเปล่าบอก “ศุภจี” แก้ปัญหาปาล์มราคาตกจากกก.ละ 8.40 เหลือ 7.40 บ.ด่วน!
วันนี้ (9เม.ย.) นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดงดเก็บภาษีน้ำมัน (ภาษีหัวจ่าย) มีเนื้อหาดังนี้
กราบเรียน นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาภาพเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ “อบจ.อยุธยาลุยปรับลดภาษีน้ำมัน” จำนวน 1 ใบ
ด้วยสถานการณ์สงครามความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงและพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความเดือดร้อนอย่างรุนแรงนั้น
ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากปัญหาราคาน้ำมันโลกขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ารัฐบาล และเจ้าพนักงาน โปรดสั่งการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ (รวมถึงอบจ.สุราษฎร์ธานี) เพื่อปรับลดภาษีหัวจ่ายที่อบจ.จัดเก็บในท้องถิ่นของตนเองลิตรละ 4.54 บาท เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ตามตัวอย่างอบจ.อยุธยาและปทุมธานี และให้มีผลทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างมากของพี่น้องประชาชนที่ซื้อน้ำมันในสต็อกเก่าในราคาใหม่ที่แพงขึ้นมาก อย่างไม่ยุติธรรมต่อประชาชน
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อไป หากได้ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 7 วันจักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ทั้งนี้นายวัชระ ยังได้ฝากเรื่องร้องเรียนไปยัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงปัญหาราคาปาล์มตกต่ำจากกิโลกรัมละ 8.40 บาท เหลือ 7.40 บาท ขอให้แก้ไขโดยด่วน