"อนุทิน" ชิ่งสื่อปัดตอบรุดคุย ”ธรรมนัส“ สวน “เสรีพิศุทธ์“ ครม.ลูกเทพ ไม่มีลูกมาร

นายกฯ สับขาหลอก เดินหนีวงสัมภาษณ์สื่อ ก่อน สวน “เสรีพิศุทธ์“ ครม. ลูกเทพ ไม่มีลูกมาร“ - ปัดตอบ รุดคุย ”ธรรมนัส“
วันนี้ (9เม.ย.) เวลา 12.59 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางออกจากอาคารรัฐสภา โดยผู้สื่อข่าว ถึงภาพรวมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถาม แต่ ระบุว่าต้องรีบไปแถลงข่าวที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
เมื่อถามถึง กรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส. บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย อภิปรายช่วง ที่ระบุว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีแต่บรรดาลูกเทพ นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็ลูกเทพ ไม่มีลูกมาร”
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถ พร้อมลดกระจก ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามต่อถึงการเดินเข้าไปทักทายร้อยเอกธรรมนัส สส. บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม ซึ่ง นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม แต่ได้บอกกับสื่อมวลชน ว่า “car pools" เมื่อ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมนั่งรถไปด้วย
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางออกจากอาคารรัฐสภา เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ที่ บริเวณห้องโถง แต่ทันทีที่เดินทางลงมาถึงชั้นล่าง นายกรัฐมนตรีได้เดินผ่านสื่อมวลชนและขึ้นรถไปทันที