“ดาชัย” จี้ "สุริยะ" อย่านั่งห้องแอร์รอรายงาน! เร่งแก้เกษตรกรไทยจมต้นทุนพุ่ง-ราคาพืชผลตกต่ำ

สส.กล้าธรรม จี้ รมว.เกษตรฯ อย่านั่งห้องแอร์รอรายงาน! ชี้ เกษตรกรไทยกำลังจมต้นทุนพุ่ง-ราคาพืชผลตกต่ำ วอน รีบลงพื้นที่แก้ทุกข์ด่วน ก่อนชาวบ้านหมดหวังทั้งประเทศ
เมื่อวันที่ (9 เมษายน 2569) เวลา 16.30 น. ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาคำแถลงนโยบายรัฐบาล นายดาชัย เอกปฐพี ส.ส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม ลุกขึ้นอภิปรายสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ที่กำลังเผชิญวิกฤตต้นทุนชีวิตพุ่งสูงจากราคาน้ำมัน ค่าปุ๋ย ค่ายา และปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างหนัก
นายดาชัย กล่าวฝากตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ว่าแม้จะเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง และอาจไม่เคยบริหารกระทรวงเกษตรมาก่อน แต่ในฐานะผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารมาอย่างยาวนาน ควรเร่งลงพื้นที่ รับฟังปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเอง ไม่ใช่รอฟังแต่รายงานจากข้าราชการในห้องประชุม เพราะเวลานี้ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก
“ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรแย่แล้ว ต้นทุนทำกินพุ่งทุกด้าน ทั้งน้ำมัน ปุ๋ย ยา แหล่งน้ำก็ยังมีปัญหา ระบบเกษตรยังต้องพัฒนาอีกมาก รัฐมนตรีเกษตรต้องรีบลงพื้นที่ ไปดูด้วยตาตัวเองว่าชาวบ้านลำบากแค่ไหน” นายดาชัย กล่าว
นายดาชัย เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดลำปาง และพบว่าชาวบ้านสะท้อนปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน คือรายได้ไม่พอรายจ่าย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาผลผลิตกลับไม่ขยับตาม ทำให้หลายครอบครัวแทบไปไม่รอด
พร้อมกันนี้ นายดาชัย ยังอภิปรายถึงปัญหาวิกฤตราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้รัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนได้สำเร็จในช่วงสงกรานต์ แต่ประชาชนกลับต้องเผชิญกับภาระราคาน้ำมันแพงขึ้นเกือบ 70% ซึ่งสร้างผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพ การเดินทาง และต้นทุนการค้าขาย
“วันนี้น้ำมันมีเติมทุกปั๊มก็จริง แต่คนไทยจำนวนมากไม่มีเงินเติม น้ำมันไม่ขาดแล้ว แต่เงินในกระเป๋าชาวบ้านกำลังหมด” นายดาชัย กล่าว
นายดาชัย ระบุว่า ก่อนหน้านี้ประเทศไทยใช้น้ำมันเฉลี่ยวันละ 84 ล้านลิตร แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 45 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งไม่ใช่เพราะประชาชนร่วมมือประหยัดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะหลายคนไม่มีศักยภาพพอจะรับภาระค่าน้ำมันราคาแพง
“คนบ้านนอก คนค้าขาย คนใช้รถกระบะดีเซลทำมาหากิน ทุกวันนี้เหนื่อยหนักกว่าเดิม กำไรหาย ต้นทุนพุ่ง ช่วงเปิดเทอมยิ่งหนัก ทั้งค่าเทอม ค่าชุด ค่าหนังสือ แต่รายได้ยังเท่าเดิม” นายดาชัย กล่าว
นอกจากนี้ นายดาชัย ยังสะท้อนปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง ที่ยังคงเผชิญวิกฤต PM2.5 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าให้เพียงพอ
นายดาชัย เสนอให้รัฐบาลเร่งดึงศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่า 630,000 คน โดยเฉพาะในจังหวัดลำปางที่มี อปพร. กว่า 10,000 คน เข้ามาช่วยภารกิจดับไฟป่าอย่างจริงจัง ผ่านการอบรมและจัดสรรอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ช่วงท้าย นายดาชัย ฝากถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ว่าทุกคนล้วนเข้ามาทำงานด้วยความตั้งใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนเห็นผลเป็นรูปธรรม เพราะเวลานี้คนไทยจำนวนมากเริ่มหมดความเชื่อมั่น และกำลังรอคำตอบจากรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชน “กลับมามีความสุขได้อีกครั้ง”