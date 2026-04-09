ป.ป.ช.ขยับรับฟังข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน ปมการทุจริต ในภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

ป.ป.ช. ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ประเด็นการทุจริต ในภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจัดทำมาตรการหรือข้อเสนอแนะ
วันนี้ (8 เม.ย.) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักมาตรการป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกำกับดูแล)การค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในความสนใจและเป็นข้อห่วงกังวลของภาคประชาชนในขณะนี้ โดยการลงพื้นที่
สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน ทำให้เกิดกระแสการตั้งคำถามถึงความโปร่งใส และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นางสาวลัดดา เดือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริต มอบหมายให้นายกฤตชัย พรมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จึงได้เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่อำนาจตามกฎหมาย กลไกการบริหารจัดการ รวมถึงกลไกกำกับดูแลด้านราคาพลังงานของประเทศ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมธุรกิจพลังงาน ในการสนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะนำข้อมูลที่ได้รับจากกรมธุรกิจพลังงานไปวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อจัดทำมาตรการหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป