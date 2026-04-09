"ทันกวินท์" แจงกกต.ยุบปชน. ชี้ "ช่อ" ครอบงำตั้ง "สเปกเตอร์ซี" แบ่งกำไร แฉสส.ตั้งบริษัทรับโอนเงินบริจาคพรรค

นักวิชาการอิสระ ให้ถ้อยคำ กกต.ปมร้องยุบปชน. ชี้ "ช่อ-พรรณิการ์" พฤติกรรมครอบงำ พรรคตั้ง "สเปกเตอร์ซี" มาแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน แฉพิรุธ สส.พรรค ตั้งบริษัทรับโอนเงินบริจาคเข้าพรรค สุดท้ายเอาเงินค่าบริหารจัดการแปลงเป็นเงินบริจาคกลับเข้าพรรค
วันนี้ (9 เม.ย.) นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร นักวิชาการอิสระกล่าวหลังเข้าให้ถ้อยคำต่อ คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง คณะที่ 2 กรณีก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้อง ขอให้ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชนพร้อมดำเนินคดีอาญา เกี่ยวข้องกับ บริษัทสื่อ สเปกเตอร์ซีจำกัดและ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า
โดยนายทันกวินท์ กล่าวว่า เป็นการให้ข้อมูลกับ กกต.เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องยื่นยุบพรรคซึ่งมี 2 ส่วน คือ นางสาวพรรณิการ์ ครอบงำพรรคหรือไม่ กับพรรคประชาชนได้ดำเนินกิจการโดยแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน หรือไม่ ซึ่งตนได้ทำแผนภาพ มายื่นให้กับกกต. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เริ่มจากบริษัทสเปกเตอร์ซีในปี 2563 ว่ามีการกู้ยืมเงิน 1.63 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงว่าทำไม สเปกเตอร์ซี ต้องทำธุรกิจและธุรกิจนั้นมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหนี้อย่างไร กับเรื่องของตัวอาคารอนาคตใหม่ มีการย้ายเข้ามาตั้งแต่มูลนิธิ คณะก้าวหน้า และบ.ส้มจี๊ดเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด และอีกบริษัทซึ่งเป็นบริษัทของ อาคารอนาคตใหม่ ปรากฏว่าปัจจุบันอยู่ในภาวะขาดทุน โดยทั้ง 3 บริษัทมีกรรมการคนเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และท้ายที่สุด ทราบว่าถ้าหากพรรคประชาชนถูกยุบ ทรัพย์สินต่างๆ จะถูกส่งให้กับมูลนิธิคณะก้าวหน้า ซึ่งนางสาวพรรณิการ์เป็นกรรมการของคณะก้าวหน้า และบริษัทส้มจี๊ดฯ
"เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และเป็นข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งมีเรื่องเพิ่มเติมเป็นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวกับเลเซอร์ IDหลายคนคงทราบว่าสเปคเตอร์ซี กับพรรคประชาชนได้ใช้เว็บไซด์สำหรับการเก็บข้อมูล ซึ่งตัวเลเซอร์ ID ที่หลุดออกไปในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลของสเปคเตอร์ซี ไม่ปรากฏว่ามีการแสดงความรับผิดชอบใดๆ แต่กลายเป็นว่าพรรคประชาชนออกมา แสดงความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาชน คือเจ้าของสเปกเตอร์ซี และสเปกเตอร์ซีคือบริษัทที่ลอยขึ้นมาเฉย แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่า คือวันนี้พรรคประชาชนได้แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน"
นอกจากนี้ตนยังได้เสนอข้อมูลเป็นตัวละครใหม่ที่โผล่ขึ้นมาคือบริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด เพื่อ ให้กกต. พิจารณาเนื่องจากบริษัทนี้ได้รับส่วนแบ่งจากเงินบริจาคที่พี่น้องประชาชนบริจาคผ่านระบบออนไลน์ ให้กับพรรคประชาชนโดยทุกๆ 100 บาท บริษัทจะได้ค่าธรรมเนียม 1 บาท ซึ่ง เงินค่าธรรมเนียมนี้ ทางผู้บริหารบริษัทเพย์โซลูชั่น ที่เป็นสส.ของพรรคประชาชน ได้บริจาคกลับไปที่พรรคประชาชน จึงมีคำถามว่าผู้บริหารบริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด ได้กำไรจากส่วนนี้หรือไม่ และการกระทำนี้ถือเป็นการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกันหรือไม่ เพราะ สุดท้ายการบริจาคเงินเข้าพรรคทบริษัทยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีก ขณะที่พรรคการเมืองอื่น จะให้ประชาชนและสมาชิกพรรคบริจาคเงินเข้าบัญชีพรรคโดยตรง
"เพย์โซลูชั่น เป็นบริษัทรับโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถามว่าบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการบริจาคเงินที่เป็น สมาชิกพรรคของพรรคประชาชนด้วยหรือไม่ ขณะนี้มี 3 ส่วนคือ พรรคประชาชน บริษัมเพย์โซลูชั่น จำกัด บริษัทสเปคเตอร์ซี โดยบริษัทเพย์โซลูชั่น เป็นอีกตัวละคร ที่สะท้อนให้เห็นว่าได้ข้อมูลสเปคเตอร์ซี จากเว็บไซต์ ส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไรมาแบ่งปันกันหรือไม่ ซึ่งท่านในฐานะ สส. สมาชิกพรรค ได้ประโยชน์จากการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกันในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งกกต. ต้องนำมาพิจารณา"
นายทันกวินท์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในคำร้องขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้ช่วยสส. ที่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ว่า เรื่องนี้ตนได้รับทราบข้อมูลจากสมาชิกพรรค ที่เป็นผู้ช่วยสส . และถูกสั่งการให้เอารายชื่อไปสมัครเป็นผู้ช่วยสส. และให้เอาเงินที่ได้รับจากการเป็นผู้ช่วยสส. โอนคืนให้พรรคผ่านบัญชีที่มีสมาชิกพรรค 3 คน เป็นเจ้าของบัญชี โดยพรรคจะโอนเงินกลับมา ให้ 2,000 บาท เพื่อนำไปหาสมาชิกพรรค หลักฐานมีใบเสร็จส่งให้กับกกต.แล้ว และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากกต.ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดหนึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจะเรียกบัญชีต่างๆมาตรวจสอบตามที่ตนได้ร้องขอไป ซึ่งกรณีนี้ไม่เพียงเป็นการกระทำในลักษณะของขบวนการในรูปของการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน แต่ยังเป็นการว่าจ้างให้สมัครสมาชิกพรรคด้วย และยังจะพันมาถึงสเปกเตอร์ซี เพราะเป็นการสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ ที่สเปกเตอร์ซี เป็นผู้ประมวลข้อมูล
"ตัวของเว็บไซต์จะเป็นเว็บไซต์ของพรรคประชาชน ซึ่งมีสเปกเตอร์ซี เป็นผู้ประมวลข้อมูลสมาชิกพรรคที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสส. แล้วให้ไปหาสมาชิกพรรคมาเพิ่ม โดยจะทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่สเปกเตอร์ซี จะเป็นผู้ประมวลข้อมูล แล้วส่งต่อข้อมูลการรับบริจาคต่างๆ ให้กับ บริษัทเพย์โซลูชั่น ด้วยหรือเปล่า อันนี้ต้องดู"
ด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา ประธานองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตนได้ไปถ้อยคำคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง คณะที่ 2 สำนักงาน กกต. เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยได้ยืนยันว่า ผู้บริหารพรรคและบุคคลผู้มิใช่สมาชิกพรรคได้ร่วมดำเนินกิจการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัท สเปกเตอร์ ชี จำกัด ซึ่งเป็นสื่อมวลชนและมีการกระทำอันเข้าข่ายลักษณะเอื้อประโยชน์และแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน เข้าข่ายการฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 28 และ มาตรา 45 จากการออกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดย นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน รวมถึงกรณีพรรคประชาชนเปิดรับสมาชิกทางออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้สมัครกรอกหมายเลข Laser ID (รหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชน) และอาจมีการใช้ปฏิบัติการไอโอ โดยให้ Spectre C เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ ซึ่งอาจเป็นการครอบงำกิจกรรมของพรรค ก็เข้าข่ายการฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 45 อย่างชัดเจน เพราะพรรคประชาชนได้ออกมายอมรับว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงฯ ให้เวลาตนยื่นหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกภายในเวลา 7วัน