นายกฯนำแถลงยึดทรัพย์ 2 หมื่นล.เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ ผลงานโบแดงปปง.-ตร.-กลต. ตั้งเป้า "เฉลี่ยทรัพย์คืนเหยื่อ"

"อนุทิน" นำทีมแถลงผลงานชิ้นโบแดง ปปง. ผนึกกำลังตำรวจ-ก.ล.ต. ยึดปิดชื่อถือพฤติกรรม ทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ พบเลยเถิดยาเสพติด ยึดทรัพย์มหาศาลกว่า 2 หมื่นล้าน ตั้งเป้า "เฉลี่ยทรัพย์คืนเหยื่อ" ไม่ให้ตกเป็นของแผ่นดินเพียงอย่างเดียว หวังเยียวยาปชช.ที่สิ้นเนื้อประดาตัว
วันนี้ (9เม.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานคดีสำคัญ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวด้วย
นายอนุทิน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว และเห็นว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้ ซึ่งผ่านการแถลงนโยบาย ต่อรัฐสภาไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ยังถือเป็นวาระแห่งชาติอยู่ ตนได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนานาชาติโดยการปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงาน ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ที่มาร่วมแถลงข่าวได้บูรณาการ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งสามารถทำให้ตรวจสอบและขยายผลจากเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาจนนำมาสู่การที่สำนักงานปปง.ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินในหลายคดีดังกล่าวไว้ได้รวมมูลค่า นับถึงวันนี้กว่า 20,000 กว่าล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาล ที่กลุ่มอาชญากรรมกลุ่มนี้ ได้กระทำความผิดกฎหมายในประเทศของเราสร้างความเดือดร้อนให้ระบบเศรษฐกิจ และพี่น้องประชาชนที่เป็นเหยื่อ เพราะการกระทำผิดนี้มีพื้นฐานมาจากเครือข่ายสแกมเมอร์ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เคยมองข้ามการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแก๊งสแกมเมอร์ กลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด
"ขอยืนยันว่ารัฐบาลที่มีผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นั้นพร้อมและเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้อย่างเต็มที่ผมในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานปปง.ตระหนักและยอมรับว่าพี่น้องประชาชนตลอดจนประชาคม นานาชาติ มีความต้องการให้จัดการปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้อย่างเด็ดขาด ซึ่งภัยจากกรมวิชาชีพในรูปแบบสแกมเมอร์ ถือเป็นสิ่งที่นับวันยิ่งทวีความซับซ้อนและมีผลกระทบในวงกว้าง มีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อทุกหลอกลวงและมีความเสียหายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นจำนวนนับหมื่นๆราย ผมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินการกำหนดมาตรการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ เคร่งครัดกับผู้กระทำความผิด ซึ่งผู้กระทำความผิดเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพล มีเครือข่ายมี Connection แม้กระทั่งมีความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง แต่รัฐบาลชุดนี้ ได้กำชับและสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางอาชญากรรมโดยขอให้ยึดมั่นแนวทางการดำเนินงาน "ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม" ของพวกเขา หากพบพวกเขากระทำความผิดก็จะดำเนินการทุกอย่างด้วยความ เข้มงวดและปราศจากข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและปราศจากอิทธิพลใดๆผมยังเชื่อมั่นว่าในประเทศของเรา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการปกครอในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นไม่มีใครที่จะมีอิทธิพลหรือมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจที่รัฐบาลมีอยู่ เพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย ฉะนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเหล่านี้ ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของผมที่ได้มอบหมายให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ และนำมาซึ่งผลงาน และนำมาซึ่งการสามารถติดตามเส้นทางการกระทำความผิด รวมถึงเส้นทางการเงิน สายโยงใยในบรรดาเครือข่ายของผู้กระทำความผิดทั้งหลาย ไม่มีการทำโดยใช้การคาดคะเน ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีหลักฐาน และความพร้อมในการพิสูจน์ ชัดเจน ของผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายก่อให้เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานปปง.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการโดยคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้ผู้เสียหายตามสัดส่วนของผู้เสียหายแทนการทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกหลอกลวงมาเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง การกระทำความผิด เราไม่ใช่ยึดมาแล้ว จะยึดให้เป็นของแผ่นดินโดยที่พี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกลวงยังมีความเสียหายเช่นเดิม แต่เราจะตามทรัพย์สินเหล่านี้มาให้ได้มากที่สุดและทำการเฉลี่ยทรัพย์เหล่านี้คืนให้กับผู้เสียหายตามสัดส่วน และจะมีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิส ำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งทำงานด้วยกันอยู่แล้วเพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลโดยมุ่งเน้นไปยังทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อไปและจะมีการพิจารณาหลังจากการสืนสวนสอบสวนขยายแล้ว ก็จะดำเนินการกล่าวโทษต่อผู้กระทำความผิดอาญา ฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
สุดท้ายนี้ต้องเรียนว่าเครือข่ายที่หน่วยงานที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ได้ไปดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนขยายผล จนเป็นที่มาของการยึดทรัพย์จำนวนมากในวันนี้ ยังได้พบว่านอกจากมีการกระทำความผิดในเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเภทสแกมเมอร์แล้วยังพบว่า พัวพันเลยเถิดไปถึงกระบวนการค้ายาเสพติดด้วย ซึ่งตรงนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆว่าความพยายามของท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่ยังพยายามทุ่มเท เมื่อพบการกระทำความผิดใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคดีความทางอาญา ก็ยังได้ขยายผลฝึกฝนต่อไป
ซึ่งทำให้การกระทำที่ผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีอำนาจและอิทธิะลทางการเงินประเมินค่ามิได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้อยู่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเรา ที่ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในนามพี่น้องชาวไทยต้องขอชื่นชมในความสามารถการทุ่มเทเสียสละต่อหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำคดีนี้จนเป็นที่มาของการยึดทรัพย์ ในวันนี้"
ภายหลังการแถลงข่าว นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากผู้เสียหาย พร้อมได้กำชับให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคืนความเป็นธรรมโดยเร็ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้ตรวจดูทรัพย์สินของกลาง อาทิ รถยนต์หรูของกลาง พร้อมสอบถามรายละเอียดจากเลขาธิการ ปปง. เพื่อยืนยันการเดินหน้าติดตามปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง