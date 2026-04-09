นายกฯยันฟังทุกความเห็นหลังแถลงนโยบายวันแรก ฝืนระคายคอลุยต่อภารกิจปราบอาชญากรรมไซเบอร์

"อนุทิน" ยันรัฐบาลรับฟังทุกความเห็น หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันแรก ก่อนฝืนอาการระคายคอ ลุยต่อภารกิจปราบอาชญากรรมไซเบอร์
วันนี้ (9เม.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น.นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันแรกผ่านไปด้วยดีว่า มันไม่เกี่ยวกับผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะไม่ได้มีการลงมติ เมื่อถามว่า มีความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกรัฐสภาเยอะหรือไม่ นายอนุทินพยักหน้า พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลรับฟังความเห็นของทุกคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากแถลงนโยบายของรัฐบาล ต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรี ได้ นั่งฟังการอภิปราย แสดงความเห็น ของสมาชิกรัฐสภา จากนั้นเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีได้ออกจากอาคารรัฐสภาเพื่อมาปฏิบัติภารกิจเป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานคดีสำคัญ ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยก่อนการแถลงข่าว พบว่า ทีมงานของนายกรัฐมนตรี ได้นำ ยาพ่นคอ มาให้กับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากนายกรัฐมนตรี มีอาการระคายคอ