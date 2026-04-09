ป.ป.ช.-ก.ล.ต.บูรณาการบังคับใช้กม.ป้องกันทุจริต สำหรับนิติบุคคล และส่งเสริมบรรษัทภิบาล

ป.ป.ช. จับมือ ก.ล.ต. และหน่วยงานภาคี บูรณาการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันการทุจริต สำหรับนิติบุคคล และส่งเสริมบรรษัทภิบาล
วันนี้ (9 เม.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พร้อมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริตสำหรับนิติบุคคล และส่งเสริมบรรษัทภิบาล
การประชุมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนามาตรการป้องกัน การทุจริตสำหรับนิติบุคคล ตามบทบัญญัติมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยมีประเด็นสำคัญที่หน่วยงานทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การขับเคลื่อนมาตรการควบคุมภายในให้เป็นรูปธรรม การหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาภาครัฐถือปฏิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลบริษัทลูกที่เป็นคู่สัญญาภาครัฐ การยกระดับมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายใน การเสริมกลไก Whistle Blower การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดยประเด็นที่พิจารณาร่วมกันดังกล่าวล้วนมีสาเหตุสำคัญมาจากช่องโหว่ในโครงสร้างที่ซับซ้อนของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมักมีเครือข่ายบริษัทย่อย บริษัทร่วม และคู่ค้าจำนวนมาก เปิดโอกาสให้การให้สินบนเกิดขึ้นผ่านตัวกลางหรือบริษัทในเครือ รวมถึงปรากฏการณ์ Shadow Direction ที่นักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงใช้อำนาจสั่งการบริษัทโดยไม่ปรากฏเป็นชื่อผู้ถือหุ้น แม้บริษัทแม่จะมีนโยบายต่อต้านการทุจริตก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับสถิติ OECD ที่พบว่าสินบนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว ในการนี้ ก.ล.ต. มีบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน โดยสามารถใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐาน ESG (Environment, Social, Governance) เป็นเครื่องมือเสริม การที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันหารือแนวทาง
และกำหนดแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นการปิดช่องโหว่สำคัญในระบบป้องกันการทุจริตของประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานป้องกันการทุจริตในทุกมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป