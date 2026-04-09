สคทช. ย้ำ One Map คือหัวใจสำคัญในการคืนความเป็นธรรมเชิงพื้นที่ ปูทางสู่การความมั่งคงทางด้านที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ในฐานะกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตในอดีต สู่ระบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีเอกภาพภายใต้หลักการ “หนึ่งพื้นที่ หนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ One Land, One Law ” ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการคืนสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย ปลดล็อกข้อจำกัดในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสร้างหลักประกันความมั่นคงในที่ดินทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ประโยชน์ประการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับคือ ความชัดเจนในสิทธิครอบครองและทำกิน โดย One Map จะเข้ามายุติความเหลื่อมล้ำทางทะเบียนที่ดินที่เกิดจากเส้นแนวเขตทับซ้อนกันของหน่วยงานรัฐ เมื่อเส้นแนวเขตได้รับการปรับปรุงจนมีความแม่นยำสูง (Fine Tune) ประชาชนที่ครอบครองที่ดินอยู่นอกเขตดำเนินการของรัฐจะสามารถเข้าสู่กระบวนการออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ที่ดินทำกินเปลี่ยนสภาพเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคง สามารถใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัว
ในมิติด้านการพัฒนาพื้นที่ One Map คือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง เนื่องจากในพื้นที่ที่มีความไม่ชัดเจนของแนวเขต หน่วยงานท้องถิ่นมักติดขัดข้อระเบียบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อยุติของเส้น One Map จะช่วยให้การขยายเขตไฟฟ้า ถนน และระบบน้ำประปาเข้าสู่ชุมชนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ One Map ยังช่วย ลดขั้นตอนและภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ประชาชนไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่มีแผนที่แตกต่างกัน ลดระยะเวลาในการพิสูจน์สิทธิและกระบวนการทางทะเบียนที่ดิน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้าง “มรดกแห่งความมั่นคง” ที่ประชาชนสามารถส่งต่อที่ดินที่มีความชัดเจนทางทะเบียนให้แก่บุตรหลานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างไร้กังวลเรื่องปัญหาแนวเขตในอนาคต
สคทช. ขอยืนยันว่าโครงการ One Map คือภารกิจที่ยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ที่ดินทุกตารางนิ้วถูกบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ สคทช. กำลังพัฒนา แอปพลิเคชั่น One Map Thai เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบแนวเขตที่ดินด้วยตนเองผ่านช่องทางดิจิทัลที่ทันสมัย และมุ่งหวังให้เส้นแนวเขตที่ชัดเจนในวันนี้ กลายเป็นหลักประกันแห่งความสุขและความมั่นคงที่จะถูกส่งต่อให้ลูกหลานไทยได้อย่างยั่งยืนตลอดไป