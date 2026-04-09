“อดุลย์” ขอบคุณภาคประชาชนหนุนกองทัพ ย้ำไม่หวังผลตอบแทน เดินหน้ารักษาอธิปไตย-ช่วยประชาชน

“รมว.กลาโหม” ขอบคุณประชาชนร่วมหนุนภารกิจกองทัพ ย้ำทุกความช่วยเหลือมีคุณค่าไม่หวังผลตอบแทน ยืนยันดูแลตามระบบราชการ เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลปกป้องอธิปไตย-ดูแลชายแดน-ช่วยทุกสถานการณ์
วันนี้( 9 เม.ย. )พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการทำหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมและกองทัพว่า ยังคงยึดมั่นในแนวนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมเปิดรับความช่วยเหลือจากภาคประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มใด เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง การที่ประชาชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือให้ข้อมูล จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การแก้ไขปัญหาบรรลุเป้าหมาย และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รมว.กลาโหม ยังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ “กัน จอมพลัง” เข้ามาช่วยงานกองทัพนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการทำงานของกองทัพ โดยกระทรวงกลาโหมไม่ได้จำกัดว่าผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือต้องเป็นใคร หรือมีคุณสมบัติอย่างไร เพราะประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือกองทัพได้ตามศักยภาพของตนเอง ถือเป็นการร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
“ต้องขอบคุณประชาชนจากใจจริง ในการเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือสิทธิพิเศษใดๆ และผมยืนยันว่าการดูแลบริหารจัดการผู้ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ เป็นไปตามระบบราชการซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน” พล.ท.อดุลย์ กล่าว