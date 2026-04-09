“นันทนา” จี้รัฐบาลทำ รธน.ตามผลประชามติ อย่าเทกลางแดด “เสรีพิศุทธิ์” สอนเร่งแก้วิกฤติ-ยึด 6 อุดมการณ์ ทำคนไทยรวยไม่ไหวให้เป็นจริง

“นันทนา” ทวงรัฐบาลเดินหน้าทำ รธน.ตามผลประชามติ จี้อย่าเทกลางแดด ด้าน “เสรีพิศุทธิ์” สอนมวยให้เร่งแก้วิกฤติ-ยึด 6 อุดมการณ์ทำงาน หวังทำคนไทยรวยไม่ไหวแล้วเป็นจริง
วันที่ 9 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ช่วงที่เปิดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปราย ซึ่งมีการจัดลำดับการอภิปรายให้สส.ฝ่ายค้านอภิปรายสลับกับสส.พรคร่วมรัฐบาล และสว. โดยสส.พรรคร่วมรัฐบาลได้อภิปรายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและขอให้พิจารณาเพิ่มเติมสวัสดิการให้ประชาชน เช่น บัตรสวัสดิการที่เพิ่มเติมสวัสดิการตามการใช้จ่ายแต่ละช่วงเดือน เช่น เดือน พ.ค. สามารถนำไปชำระค่าชุดนักเรียนของบุตรหลานได้ เป็นต้น
น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. อภิปรายย้ำว่ารัฐบาลทำนโยบายสวนทางกับความเดือดร้อนของประชาชน โดยปัญหาใหญ่ไม่ถูกบรรจุไว้ในนโยบาย เช่น ฝุ่นพิษที่จ.เชียงใหม่ เผชิญปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายในโลก มา 2 สัปดาห์แล้ว แต่รัฐบาลไม่มีเจตจำนงที่จะยืนยันให้ ร่างกฎหมายอากาศสะอาดเป็นกฎหมาย ซึ่งถือว่ารัฐบาลมองว่าชีวิตประชาชนมีค่าน้อยกว่าผลกำไรของนายทุน สำหรับการจัดทำนโยบายของรัฐบาลเหมือนกับทำในทุ่งลาเวนเดอร์ ขณะที่ประชาชนกำลังอยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้
“การแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลไม่เขียนไว้เลย ทั้งที่ประชาชชน 21 ล้านเสียง ลงประชามติเห็นควรให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐบาลจะเทกลางแดดไม่ได้ เพราะเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ ประชาชนกว่า 60% แสดงเจตจำนงชัดเจนต้องแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลมีหน้าที่ทำตามผลประชามติ นอกจากนั้นแล้วเรื่องงนิติธรรม ไม่มีเขียนไว้ในนโยบาย ทำให้กังวลว่าคดีฮั้ว สว. และคดีเขากระโดงอาจเป่าหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย” น.ส.นันทนา อภิปราย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า การแต่งตั้งครม. แล้วเสร็จแล้ว พบว่ามีลูกเทพ เด็กเส้นเยอะไปหน่อย นอกจากนั้นแล้วมีรัฐมนตรีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชี้มูลความผิดในคดีฮั้วสว. จำนวน 12 คน ซึ่งรวมถึง นายอนุทิน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของครม. ดังนั้นขอให้พิจารณาดูว่าผลการทำงานจะเป็นรูปแบบใด อย่างไรก็ดีตนขอให้รัฐบาลยึดอุดมการณ์การทำงาน คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ พึ่งตนเอง และร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชนอยู่กันอย่างเป็นสุข และทำให้คำพูดของนายกฯ ที่บอกว่า รวยแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว จะได้เป็นของจริง