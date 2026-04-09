สันนิบาตสหกรณ์ฯ จับมือขบวนการสหกรณ์-บ.ที เอช มันนี่ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและสถานีชาร์จ EV ฟรี พร้อมระบบ Digital Wallet ลดทุจริต เพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์กว่า 6,200 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมเปิดลงทะเบียน 20 เม.ย. นี้
เมื่อวันที่ 9 เม.ย.69 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) โดยมี ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ชรสท. ให้การต้อนรับ ณ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี
จากนั้น นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. พร้อมด้วยนายเบญจพล สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ที เอช มันนี่ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว “สหกรณ์พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน ขจัดทุจริต”
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า สสท. ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อยกระดับสหกรณ์ทั่วประเทศ ภายใต้ 3 โครงการหลัก ได้แก่ การส่งเสริมพลังงานสะอาด การลดโลกร้อน และการป้องกันการทุจริต เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงขึ้น สหกรณ์จำเป็นต้องปรับตัวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) ฟรี เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้รถไฟฟ้า ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สหกรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายรถ EV ราคาประหยัดให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและลดภาระหนี้สินในระยะยาว นอกจากนี้ สมาชิกสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้นำนวัตกรรมนาฬิกาอัจฉริยะ (Smartwatch) วัดชีพจรและตรวจจับการล้ม มาจำหน่ายผ่านสหกรณ์ในราคาสมาชิกที่ถูกที่สุด เพื่อให้สหกรณ์ดูแลสวัสดิภาพของคนในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ความต้องการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านระบบดิจิทัลและพลังงานสะอาดนี้ คาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณและเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ได้มหาศาล โดยตั้งเป้าลดรายจ่ายได้มากกว่า 15% และเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์ได้ไม่ต่ำกว่า 5-10% ซึ่งหากคิดจากจำนวนสหกรณ์กว่า 6,200 แห่งทั่วประเทศที่มีทุนดำเนินงานมหาศาล การเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่าพันล้านบาท
สำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไป สสท.จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในวันที่ 20 เมษายนนี้ เพื่อจัดลำดับความต้องการของสหกรณ์แต่ละแห่ง โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากสมาชิกทั้งสิ้น และจะเริ่มทยอยติดตั้งอุปกรณ์ตามโซนจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสสุดท้ายของปี
“อย่างไรก็ดี อยากฝากให้สมาชิกสหกรณ์กว่า 11.2 ล้านครัวเรือน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันการทุจริตโดยเริ่มจากตัวเอง เพื่อสร้างสังคมสหกรณ์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยืนยันว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ใช่เพียงเรื่องของภาพลักษณ์ แต่เป็นการลงมือทำจริงเพื่อช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าพลังงานและสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างแท้จริง” ประธานคณะกรรมการดำเนินการ กล่าว
ด้านนายเบญจพล สวัสดิ์พาณิชย์ กล่าวเสริมถึงรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบ "ดิจิทัลวอลเล็ต" (Digital Wallet) ที่จะนำมาใช้ในระบบสหกรณ์ว่า ระบบนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของร้านค้า (Merchant) สำหรับบริหารจัดการจัดการยอดขาย และส่วนของสมาชิก (Member) เพื่อใช้ในการทำธุรกรรม ซึ่งหัวใจสำคัญคือการทำให้ "เงินสดไม่ผ่านหน้าตัก" เพื่อลดช่องโหว่การทุจริตที่มักเกิดขึ้นในขั้นตอนการรับฝากหรือถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ โดยระบบนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยอดบัญชีได้ทันทีในช่วงเย็นของทุกวัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการตกแต่งบัญชีหรือการใช้ช่องโหว่ของระบบ QR Code ทั่วไปที่ยังพบปัญหาการโกงได้อยู่ในปัจจุบัน
ส่วนโครงการพลังงานสะอาด เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่อย่าง NV Gotion ซึ่งเป็นนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำ โดยจะใช้โมเดลการแบ่งปันผลประโยชน์ (Profit Sharing) ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้สหกรณ์ฟรี โดยบริษัทผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากเครดิตคาร์บอน (Carbon Credit) ในระยะยาว ขณะที่สหกรณ์จะได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงและส่วนแบ่งรายได้ตามตารางที่กำหนดชัดเจน
นายเบญจพล กล่าวอีกว่า สำหรับสถานีชาร์จ EV จะเน้นการติดตั้งภายนอกอาคารเพื่อให้สมาชิกสามารถจองและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีการใช้เงินสดและไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนควบคุม ซึ่งจะกลายเป็นจุดสร้างรายได้ใหม่ให้กับสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่