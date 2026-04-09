“SDN FUTSAL NO-L CUP 2026” รวมพลังเยาวชน 1,141 ทีมทั่วไทย เปิดโอกาสนักกีฬาจากภูธรสู่เมืองหลวง

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มูลนิธิวิถีสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนระดับประเทศ “SDN FUTSAL NO-L CUP 2026” รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ อาคารกีฬานิมิบุตร ชิงถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปีที่ 4) ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคลตั้งตรงจิตร 6 จ.สระบุรี คว้าแชมป์ไปครอง รองชนะเลิศเป็นโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จ.นนทบุรี, อันดับ 3 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) จ.นครพนม และอันดับ 4 โรงเรียน อบจ.ชัยนาท โดยมีนายพิทยา จินาวัฒน์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางรณรงค์ฯ (สสส.) ร่วมเป็นประธานในพิธีแข่งขัน ซึ่งได้ชื่นชมนักกีฬาและโค้ชได้สร้างสปิริตตลอดทั้งเกม แม้ปะทะหนัก แต่ยกมือไหว้ขอโทษกันอย่างงดงาม โดยความร่วมมือของกรมพลศึกษา, ไทยพีบีเอส และภาคีภาคเอกชนต่างๆ
นายธีระ วัชรปราณี ผอ.สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า และประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า เทรนกระแสวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ชีวิตที่ไม่ต้องมึนเมาไม่ต้องเสพติดซึ่งเป็นกระแสในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2567 พบกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี มีอัตราการดื่ม อยู่ที่ 24.8 % ลดลงจากปี 2564 ที่ 34.7% สาเหตุสำคัญนอกจากสภาพสังคมแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือการที่เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผู้ใหญ่ส่งเสริม โดยผลสำรวจของโครงการ พบว่า เยาวชนเห็นว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ยังไม่มากเพียงพอและครอบคลุมทั่วถึง กว่าร้อยละ 65 ดังนั้น การที่กระแสใช้ชีวิตอิสระจากของมึนเมากำลังขยายเพิ่ม โครงการจึงต้องเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึง ในปีนี้จึงได้ขยายโอกาสทุกจังหวัดกว่า 1,141 ทีม คัดเลือกจนเหลือ 12 ทีมสุดท้าย โดยมีทีมจากพื้นที่ห่างไกลอย่างแม่ฮ่องสอนที่ต้องขอรับบริจาคเพื่อช่วยค่าเดินทางกว่าพันกิโลเมตร และทีมจากตรังที่นั่งรถไฟชั้น 3 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเยาวชนไทย และยังเป็นเวทีค้นหา “ช้างเผือก” จากภูธรสู่ระดับประเทศ โดยมีโค้ชฟุตซอลทีมชาติร่วมติดตามและเฟ้นหานักกีฬารุ่น U15 เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ระดับ U16 ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการไม่ได้มุ่งเพียงพัฒนาทักษะกีฬา แต่ยังสร้างโอกาสให้โค้ชได้พัฒนาศักยภาพในการเป็น พ่อ-แม่ คนที่ 2 ที่ช่วยปลูกฝังทักษะชีวิตและค่านิยมไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน นายธีระกล่าว.
นายคำรณ ขอจรกลาง หรือ “โค้ชกอล์ฟ” ผู้ฝึกสอนฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคลตั้งตรงจิตร 6 (เส้าหลิน) จ.สระบุรี กล่าวด้วยความตื้นตันว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความอดทน ความทุ่มเท และหัวใจนักสู้ ของเด็ก ๆ ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค จนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ โดยทีมไม่เพียงคว้าแชมป์ประเทศถ้วยพระราชทานฯ เท่านั้น แต่ยังคว้ารางวัลนักเตะทรงคุณค่า (MVP) จากเด็กชายกรินทร์ โปร่งทะเล (น้องก้อง) และรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมจากเด็กชายณทศักดิ์ ทองมาก (น้องเจมส์) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมม้ามืดที่ร่วมกันฝ่าฟันข้อจำกัดจนประสบความสำเร็จ ขอขอบคุณ สสส. และเครือข่ายงดเหล้า ในโครงการ SDN Futsal No-L 2026 รวมทั้งผู้สนับสนุนจากบาโอจิ ที่มอบเงินรางวัล 100,000 บาท จะนำไปเป็นทุนตั้งต้นในการจัดหารถตู้ พาเด็ก ๆ ออกไปหาประสบการณ์และสานต่อความฝันในเส้นทางนักกีฬาต่อไป
ทีมเยาวชน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้าโอกาสตามฝัน ก้าวข้ามข้อจำกัดเป็นครั้งแรก
เรื่องราวของทีมสะท้อนพลังของความมุ่งมั่นและโอกาสที่เปลี่ยนชีวิต เมื่อเด็ก ๆ จากพื้นที่ห่างไกลได้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศเป็นครั้งแรก หนึ่งในนั้นคือ เด็กชายศิรวิทย์ ศรีพิชชาพร หรือ “น้องแม็ก” วัย 13 ปี จากครอบครัวเกษตรกร ที่เปิดใจทั้งน้ำตาว่า แม้การมาแข่งขันในกรุงเทพฯ ครั้งแรกจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ แต่ถือเป็นประสบการณ์สำคัญในชีวิต โดยเขามีความฝันชัดเจนที่จะใช้กีฬาฟุตซอลเป็นเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อดูแลครอบครัว พร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “ผมสู้ครับ” และจะกลับไปฝึกซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อตามความฝันให้สำเร็จ
ด้านนายยุทธพร ระวังการ ผู้ฝึกสอนของทีมฯ เปิดเผยว่า การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อจำกัด ทั้งงบประมาณในการเดินทาง และอุปกรณ์ต่างๆ แต่ทีมเลือกพึ่งพาตนเอง ทั้งการยืมรถตู้ใช้รถกระบะขนอุปกรณ์ และทำอาหารกินเอง ขณะที่การฝึกซ้อมบนสนามปูนทำให้เด็ก ๆ ขาดโอกาสสัมผัสสนามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม การได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญจากความพยายามตลอด 1 ปี และเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลก สร้างประสบการณ์ และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนให้ห่างไกลอบายมุข พร้อมสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย
ทีม DZ ONE จ.ตรัง ใช้กีฬาเปลี่ยนชีวิตเด็กกลุ่มเสี่ยง สร้างฝันเยาวชน
นายกฤตณภัทร สุดศรี โค้ชผู้ฝึกสอน กล่าวขอบคุณเวทีการแข่งขัน SDN ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยง ได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตผ่านกีฬา จากเดิมที่อาจเคยข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง สู่การมีวินัย เป้าหมาย และความฝันในเส้นทางนักกีฬา แม้ทีมจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ต้องเดินทางไกลด้วยรถไฟชั้น 3 แต่โอกาสครั้งนี้ได้สร้างทั้งแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจ พร้อมผลักดันให้เด็ก ๆ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไป
ด้านเด็กชายจักรพรรดิ สีทอง กองหน้าดาวรุ่งของทีม เปิดเผยว่า เดินทางกว่า 17 ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่รู้สึกภูมิใจที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และเรียนรู้จากสนามจริง พร้อมยอมรับข้อจำกัดของตนเองทั้งด้านการฝึกซ้อมและการจบสกอร์ที่ยังไม่เฉียบคม และตั้งใจจะพัฒนาตัวเองต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการก้าวสู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพในอนาคต ท่ามกลางกำลังใจสำคัญจากครอบครัวที่คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่
ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ ในปี 2569 มีทีมที่ได้เข้ารอบมา 12 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคลตั้งตรงจิตร 6 จ.สระบุรี, โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จ.นนทบุรี, โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) จ.นครพนม, โรงเรียน อบจ.ชัยนาท, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.ภูเก็ต, โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู, โรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา), โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จ.แม่ฮ่องสอน, โรงเรียนราชวินิต บางเขน กรุงเทพฯ, ทีม Dz One จ.ตรังทีม และทีมอาเชอ อะคาเดมี จ.ยโสธร