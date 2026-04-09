สงกรานต์บ้านป่ารอยต่อฯ คึกคัก! "บิ๊กป้อม" ต้อนรับน้องๆ เข้ารดน้ำปีใหม่ไทย ย้ำเดินหน้า "ป้อมชวนชิม" ช่วยร้านอาหารรายย่อย

'บิ๊กป้อม' เปิดบ้านทำบุญปีใหม่ไทย กินข้าวร่วมกับน้องรักและเพื่อน เตรียมทหารรุ่น 6 ตบเท้าพรึบ เจ้าตัวเผยเคล็ดลับวัย 81 ปี กินข้าววันละมื้อ ยันเดินหน้า 'นักชิม' รีวิว ช่วยร้านรายย่อยต่อ" พร้อมอวยพรคนไทยเดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาล
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดบ้านมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ถ.วิภาวดีรังสิต จัดงานสงกรานต์ โดยมีพิธีทำบุญปีใหม่ไทย 2569 และรดน้ำขอพรวันสงกรานต์พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี "บิ๊กป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีต รมว.มหาดไทย น้องรัก 1 ใน 3 ป.บูรพาพยัคฆ์
"บิ๊กน้อย" พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีต ผช.ผบ.ทบ. "บิ๊กเข้" พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกลาโหม "บิ๊กณัฐ" พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกลาโหม พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ อดีต ผช.ผบ.ทบ. "บิ๊กหนุ่ม" พล.อ.สนิทชนก สังขจันทร์ อดีตปลัดกลาโหม พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ อาทิ "บิ๊กโด่ง" พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีต รมช.กลาโหมและ ผบ.ทบ. "บิ๊กอ๊อด" พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ อดีตแม่ทัพภาค1 และเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 6 รุ่นฝนแรก นำโดย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด รดน้ำขอพรและรับประทานอาหารร่วมกัน
พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ ในวัย 81 ปีว่า ทานอาหารวันละมื้อเท่านั้น ทานเฉพาะมื้อกลางวัน มื้อเดียว แต่จะยังคงรีวิว พาไปชิมอาหารร้านอร่อยต่าง ๆต่อไป เพราะบางร้าน เมื่อก่อนขายไม่ดี แต่พอตนเองไปชิมและออกสื่อ ก็ทำให้บางร้านถึงกับมีลูกค้าตามไปลองชิมกันมากขึ้น
พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตรยังได้อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยด้วยว่า ขอให้ประชาชนชาวไทย มีความสุข ในวันสงกรานต์และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปและขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ไม่แสดงความเห็นถึงสถานการณ์น้ำมันที่ราคาแพงในเวลานี้