“อนุทิน” ปรี่ทักทาย “ธรรมนัส” กลางสภา เจอกันครั้งแรกหลังดีดกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน

“อนุทิน” เดินปรี่เข้ายกมือไหว้ทักทาย “ธรรมนัส” กลางห้องประชุมสภา พูดคุยเป็นกันเอง ถือเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังพรรคกล้าธรรมต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
วันนี้(9 เม.ย.) ระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินลงจากบังลังก์หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น และได้เดินทักทาย สส.ทั่วห้องประชุม
ช่วงหนึ่งนายอนุทิน เดินไปที่บริเวณนั่งของ สส.พรรคกล้าธรรม พร้อมกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ สส.ชลบุรี พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ได้ยกมือไหว้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ก่อนที่ ร.อ.ธรรมนัส จะรับไหว้ พร้อมกับที่นายอนุทินจะยื่นมือไปแตะที่แขนของ ร.อ.ธรรมนัส แล้วจะพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มกันทั้ง 2 ฝ่าย
อย่างไรก็ตาม ถือเป็นการพบหน้ากันอย่างเป็นทางการผ่านสื่อครั้งแรก ภายหลังพรรคภูมิใจไทย ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งไม่นำพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมใน ครม.ชุดนี้ด้วย