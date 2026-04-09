"อนุทิน" สักการะศาลหลักเมือง-เข้าทำเนียบไหว้นรสิงห์ ก่อนเข้าสภาแถลงนดยบาย เมินตอบปมน้ำมัน

"อนุทิน" แวะสักการะศาลหลักเมือง-เข้าทำเนียบฯ ไหว้นรสิงห์ เอาฤกษ์เอาชัย เติมพลังโรงอาหาร สั่ง ‘กะเพราเนื้อ-แกงเหลือง’ ก่อนลุยสภาแถลงนโยบายรัฐบาล ส่งยิ้มปิดปากเงียบ หลังสื่อจี้ถามสถานการณ์น้ำมัน
วันที่ 9 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลหลักเมือง เมื่อเวลา 7.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าศาลหลักเมือง เพื่อสักการะศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เอาฤกษ์เอาชัย โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะด้วย
จากนั้นนายกฯได้แวะเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อไหว้องค์นรสิงห์ บนตึกไทยคู่ฟ้า ถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องไหว้เป็นประจำทุกวัน โดยก่อนจะออกจากทำเนียบ นายกฯได้กินอาหารเช้าที่โรงอาหารริมคลอง ในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกฯได้สั่งเมนู ข้าวกะเพราะเนื้อ กับแกงเหลืองใต้ และเครื่องดื่มชาไทย ก่อนที่จะเดินทางเข้ารัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในเวลา 8.39 น. โดยมีรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ยืนให้การต้อนรับและไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่พยายามถึงสถานการณ์น้ำมันแต่อย่างใด เมื่อถามว่าวันนี้ตื่นเต้นไหม นายกฯ ยังคงไม่ตอบ แค่ยิ้มอย่างเดียว