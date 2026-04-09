'ณัฐพงษ์' พร้อมชำแหละนโยบายรัฐบาล ไม่เสียสมาธิ ป.ป.ช.ส่งฟ้อง 44 สส. แต่หวั่นมีคนกดปุ่มเร่งก่อนสงกรานต์

'ณัฐพงษ์' ยันไม่เสียสมาธิ พร้อมซักฟอกนโยบายรัฐบาลเต็มที่ หลัง ป.ป.ช.ส่งฟ้องคดี 44 สส.วันนี้ แต่ไม่ประมาท หวั่นมีคนกดปุ่มเร่งกระบวนการก่อนสงกรานต์
วันนี้ (9 เม.ย. 69) เวลา 08.12 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้กว่า 20 คน โดยจะเริ่มจากเรื่องที่มีผลกระทบที่เกิดต่อประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 และมีการเตรียมผู้อภิปรายสำหรับเรื่องอื่น ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
สำหรับการเตรียมเนื้อหาในการอภิปราย ตามรูปแบบการทำงานของฝ่ายค้านแต่ละพรรคก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดสรรเวลาการอภิปราย แต่ในส่วนของเนื้อหา จะเป็นการเตรียมการของแต่ละพรรค
เมื่อถามถึงคดี 44 สส. อดีตพรรคก้าวไกล ที่วันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะนำส่งสำนวนคดีต่อศาลฎีกานั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก็เหมือนเดิม รอดูความชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตามกระบวนการปกติหากไม่ได้มีการเร่งรัด ศาลจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต้องรอหลังสงกรานต์ เพราะฉะนั้นในการอภิปรายทั้งสองวันนี้ สส. พรรคประชาชนไม่ได้เสียสมาธิ พร้อมทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ประมาทหากมีคนเร่งกดปุ่มกระบวนการ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนก็จับตามองอยู่
ส่วนความรู้สึก สส. ภายในพรรค อย่างเมื่อวานนี้ (8 เม.ย. 69) นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส. กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน มีการอภิปรายในทำนองว่าจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในสภาฯ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีการพูดคุยภายในพรรคมาโดยตลอด ทุกคนที่มีชื่อในคดี 44 สส. ไม่มีใครเสียกำลังใจ พร้อมทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ ถึงเวลาหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเชื่อว่าพวกเรามารวมตัวกัน ทำงานทางการเมืองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมขยับเขยื้อนการเมืองเพื่อประชาชน
สำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคประชาชน โดยปกติจะมีการประชุม 1 ครั้งใน 1 ปี ซึ่งคือเดือน เม.ย. จะเป็นการประชุมตามกรอบ ไม่ว่าจะมีคำสั่งหรือไม่มีคำสั่งการประชุมใหญ่ก็ต้องจบในสิ้นเดือน เม.ย. นี้