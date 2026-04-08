มท.เกลี่ยงาน "อนุทิน" เซ็นแบ่ง "3รมช.หนุ่ม" เจ้าตัวกำกับสำนักงานรมต.-สำนักฯปลัด-ปค.-ชายแดนใต้

คลองหลอดขยับ! "อนุทิน" เซ็นแบ่งงาน "3รมช.หนุ่ม" เจ้าตัวกำกับดูแล สำนักงานรมต.-สำนักฯปลัด-ปค.-ชายแดนใต้ "พลพีร์" มท.2 ดูที่ดิน-พัฒนาชุมชน-กฟภ.-กฟน. "เจเศรษฐ์" คุม โยธาฯ-ปภ.-กปภ.-กปน. "วรศิษฎ์" ได้ท้องถิ่น-กทม.-องค์การตลาด-จัดการน้ำเสีย
วันนี้ (8เม.ย.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรมว.มหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่881/2569 ลงวันที่8เม.ย.69 เรื่องการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และรมช.มหาดไทย ทั้ง 3 คน ให้กำกับดูแล โดยนายอนุทิน นายกฯ ในฐานะรมว.มหาดไทย(มท.1) กำกับดูแล 1.สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 2.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.กรมการปกครอง และ 4.การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.การบริการราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย(มท.2) กำกับดูแล 1.กรมที่ดิน 2.กรมการพัฒนาชุมชน 3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ4.การไฟฟ้านครหลวง
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย(มท.3) กำกับดูแล 1.กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การประปาส่วนภูมิภาค และ4.การประปานครหลวง
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย(มท.4) กำกับดูแล 1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.กรุงเทพมหานคร 3.องค์การตลาด และ4.องค์การจัดการน้ำเสีย