“นิพิฏฐ์” ให้กำลังใจ “สนธิ” ชูเป็นผู้เริ่มต้นปฏิรูปการเมืองไทย ชี้นักรบย่อมมีบาดแผลเพราะสู้ ไม่ใช่เพราะหนี

“นิพิฏฐ์” ให้กำลังใจ “สนธิ” กรณีถูกพิพากาษคดีหมิ่นประมาท ชี้เป็นผู้เริ่มต้นปฏิรูปการเมืองไทย นักรบย่อมมีบาดแผลที่เกิดจาการสู้ ไม่ได้เกิดจากการหนี มีคนแบบนี้สังคมได้ประโยชน์
วันที่ 8 เม.ย.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ให้กำลังใจนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ และอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หลังมีคำพิพากษาจำคุกในคดีหมิ่นประมาท นายธนกร นันที อดีต สส.พรรคไทยรักไทย กรณีทุจริตโครงการปลูกปาล์มที่ประเทศอินโดนีเซียของ ปตท.
นายนิพิฏฐ์ ระบุว่า ให้กำลังใจนายสนธิ ลิ้มทองกุล ใครจะผิดจะถูกก็ว่ากันไป รอศาลตัดสินให้คดีถึงที่สุดเสียก่อน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 เพียงแต่เราอย่าลืมอดีต ว่า การปฏิรูปการเมืองในประเทศไทย เริ่มต้นที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล เรื่องนี้ไม่อาจมีใครปฏิเสธหรือแย้งชิงไปได้
“นักรบมีบาดแผลทั้งนั้น แต่บาดแผลของคุณสนธิ เกิดจากการสู้ มิได้เป็นบาดแผลที่เกิดจากการหนีหรือการไม่สู้ สังคมนี้ มีประโยชน์ที่มีคนแบบคุณสนธิ มากกว่าสังคมที่ไม่มีคนแบบนี้ ผมให้กำลังใจครับ” นายนิพิฏฐ์กล่าว