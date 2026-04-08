พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดนิทรรศการ “พระมารดาแห่งศิลปาชีพไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จบรมราชชนนีพันปีหลวง พลิกฟื้นภูมิปัญญาสู่รากฐานเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เปิดตัวนิทรรศการใหม่ “พระมารดาแห่งศิลปาชีพไทย” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็น “คู่บุญบารมี” ผู้ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยมาตลอด
ระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการทรงงาน ไปในทุกถิ่นทุรกันดาร ท่ามกลางภาพแห่งความทรงจำยังคงตราตรึงที่ “พ่อหลวง”ทรงถือแผนที่เพื่อวางรากฐานเรื่องดินและน้ำ “แม่หลวง” ทรงสานต่อด้วยการฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยเฉพาะงานหัตถศิลป์และการทอผ้า ให้กลับมามีชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้และศักดิ์ศรีให้กับประชาชนในชนบทอย่างมั่นคง
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และศักยภาพของคนไทยในการพึ่งพาตนเองทรงมุ่งมั่นสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะงานทอผ้าซึ่งเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่สำคัญ นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งเสริมให้ราษฎรในชนบทมีรายได้ที่มั่นคง และภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง”
นิทรรศการนำเสนอเรื่องราว “เส้นด้ายแห่งชีวิต” ที่ร้อยเรียงเส้นด้ายผ่านกี่ทอ สะท้อนอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและธรรมชาติเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยส่วนแสดง อาทิ นิทรรศการ “สำรับไทยสุขภาพกายใจและลายผ้า”นำเสนอความประณีตของการออกแบบลายผ้าที่สัมพันธ์กับวิถีการกินอยู่แบบไทย นิทรรศการ “วิถีสายน้ำ ภูมิปัญญาผ้าไทย” ถ่ายทอดและสะท้อนบทบาทของธรรมชาติ และการสร้างสรรค์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าพื้นเมืองในทุกโอกาส พระองค์จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” อันหมายถึงพระผู้ทรงพิทักษ์รักษาศิลปะแห่งแผ่นดิน
นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังคงทำหน้าที่เป็น “แหล่งเรียนรู้มีชีวิต” ที่ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ช่วยจุดประกายให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยมีบริการ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) สำหรับสืบค้นองค์ความรู้ด้านการเกษตรและหัตถศิลป์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook /Line ID : @wisdomkingmuseum