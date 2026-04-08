จ่อหั่น! "งบบริหารน้ำ ปี 70" ในมือ "รองนายกฯป้อม" รับรบ.ใหม่ จากเดิม 3.8 แสนล้าน เวียน 22 หน่วยงาน 66 จังหวัด ปรับด่วน!

จ่อหั่น! "งบบริหารจัดการน้ำ ปี 70" ในมือ รองนายกฯ "ทรงศักดิ์ ทองศรี" รองรับรัฐบาลชุดใหม่ หลังชุดก่อน จัดไว้มโหฬาร 44,161 รายการ วงเงิน 380,760 ล้าน "สำนักงานทรัพยากรนํ้าฯ" เวียน 22 หน่วยงาน 8 กระทรวง 66 จังหวัด 1,704 อปท. และ กทม. ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ปรับปรุงวงเงิน จับตา "งด" เพิ่มเติมโครงการฯ หรือไม่? แต่หากเพิ่มขึ้น ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของงบฯภาพรวมปี 69
วันนี้ (8 เม.ย.2569) มีรายงานจากรทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เวียนหนังสือถึงหน่วยงานรัฐ เพื่อตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เห็นชอบและดําเนินการตามแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทั้งนี้ ภายหลัง จากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าปฏิบัติหน้าที่ จะมีกระบวนการทบทวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําและการพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ให้หน่วยงาน ดําเนินการทบทวน แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนำ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว
"ให้ปรับปรุงวงเงินงบประมาณฯ 2570 ให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแสดงความพร้อมให้ถูกต้องและครบถ้วน"
2. เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2570 ให้พิจารณาเพิ่มเติมโครงการที่มีความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฯ เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลและมีผลสัมฤทธิ์สูง รวมทั้งต้องมีความพร้อมสามารถดําเนินการ ในปีงบฯ 2570
3. การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2570 ให้พิจารณาลําดับความสาคัญ ความจําเป็นเร่งด่วน และความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
"ให้เป็นไปตามหลักการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาพรวมรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ภายหลังจากการทบทวน ทั้งกรณีปรับปรุงและเพิ่มเติม ควรมีวงเงินงบประมาณ เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569"
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยระบบ Thai Water Plan จะเปิดให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 9 เมษายน 2569 และให้ตรวจสอบและยืนยันนําส่งข้อมูล ในวันที่ 10 เม.ย.นี้"
มีรายงานว่า ผลการพิจารณากลั่นกรอง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในรัฐบาลชุดที่แล้ว กลั่นกรอง งบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 44,161 รายการ วงเงิน 380,760.6667 ล้านบาท
ให้แก่ 22 หน่วยงาน 8 กระทรวง 66 จังหวัด 1,704 อปท. และ กทม.
ขณะที่การยกร่าง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 – 2580)
ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 12,123 รายการ วงเงิน 55,397.4253 ล้านบาท
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน 22,535 รายการ วงเงิน 169,255.7876 ล้านบาท
ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จำนวน 6,432 รายการ วงเงิน 112,216.1614 ล้านบาท
ด้านที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ จำนวน 2,051 รายการ วงเงิน 11,519.7844 ล้านบาท
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 1,020 รายการ วงเงิน 32,371.5076 ล้านบาท
จำแนกงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำแต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภาคอีสาน วงเงิน 112,863 ล้านบาท จำนวน 18,789 รายการ ภาคเหนือ วงเงิน 97,304.95 ล้านบาท จำนวน 10,016 รายการ ภาคกลางวงเงิน 69,121.42 ล้านบาท จำนวน 7,021 รายการ
ภาคใต้วงเงิน 50,766.69 ล้านบาทจำนวน 5,092 รายการภาคตะวันออก วงเงิน 36,252.68 ล้านบาทจำนวน 2,862 รายการและ ส่วนกลาง วงเงิน 14,451.8 ล้านบาทจำนวน 381 รายการ
โดยในแต่ละภูมิภาคมีโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และโครงการสำคัญ ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยงานเดิมและงานใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาตรกักเก็บ 75.19ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,240,324 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 350,241 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับการป้องกัน 475,311 ไร่
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เพิ่งแบ่งงาน ให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กำกับหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ ทั้ง สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ซึ่งคาดว่า จะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด้วย.