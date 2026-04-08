สภาถกญัตติน้ำท่วมหาดใหญ่ “เจเศรษฐ์“ เผยนายกฯรับมีปัญหาเร่งเคลียร์เยียวยา ก่อนมติส่งกมธ.ปภ.ติดตาม

สภาถกญัตติน้ำท่วมหาดใหญ่ “เจเศรษฐ์“ เผยนายกฯ” ยอมรับ ปัญหาน้ำท่วม-เยียวยาใต้ มีปัญหา พร้อมเร่งเคลียร์เงินเยียวยา หลังมีครัวเรือนค้างสำรวจอีก 3.1หมื่นหลัง ก่อนมติสภาฯ ส่งเรื่องให้ กมธ.ปภ.ติดตามแก้ปัญหาต่อไป
วันนี้ (8เม.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีน.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ซึ่งเสนอโดยนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และมีญัตติที่เป็นทำนองเดียวกัน อีก 2 ญัตติ ซึ่งเสนอโดยนายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการอภิปรายดังกล่าว มี สส.ร่วมอภิปรายจำนวน 58 คน ล้วนสะท้อนความเห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาอุทกภัย และน้ำท่วม เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สขลา รวมไปถึงปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ขาดการบูรณาการการแก้ปัญหา ทำให้การคลี่คลายสถานการณ์ล่าช้า กระทบต่อประชาชน ขณะเดียวกันยังได้อภิปรายทวงถามการเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่พบว่าการจ่ายเงินเยียวยาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเดียวกัน เป็นต้น
ภายหลังจากที่สส.อภิปรายแล้วเสร็จ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายสรุปญัตติ โดยตอนหนึ่งระบุว่า ตัวเลขการเยียวยาของพื้นที่อุทกภัยยอมรับว่ามีปัญหา ทั้งนี้มีส่วนที่ไม่ตรง คือ เงินเยียวยาดำรงชีพ เช่นในครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 1.6หมื่นครัวเรือน วงเงิน 187 ล้านบาท ที่อภิปรายว่าบางบ้านได้ 150 -450 บาท ตนสอบถามไปทางเทศบาลหาดใหญ่ พบผู้ที่ได้เงินต่ำกว่า 1,000 บาท จากเอกสารเบื้องต้น มี 15 ครัวเรือน แต่หลังจากเงินก้อนนี้ออกไปและพบปัญหาทางจังหวัดระบุว่าจะไม่มีปัญหา ที่ครัวเรือนจะรับเงิน หลักร้อยบาทอีก
นายเจเศรษฐ์ อภิปรายด้วยว่า ส่วนที่มีผู้อภิปรายว่าการเยียวยาล่าช้านั้น จากการตรวจสอบพบว่ายังเหลืออีก 3.1 หมื่นครัวเรือนที่อยู่ระหว่างสำรวจและประเมินความเสียหาย ก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติและ ส่งเรื่องไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และทำเรื่องขอเงินไปยังกระทรวงการคลัง โดยรัฐบาลใหม่ ต้องเร่งรัดและช่วยท้องถิ่นดูปัญหา ส่วนมาตรการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ มีระเบียบออกมาแล้ว ได้เงินเพิ่มที่จำนวน 8.8หมื่นบาท
“ผมทราบดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากภัยพิบัติ รัฐบาลก็ทราบดี เราถอดบทเรียน เป็นพันๆหน้า ผมให้คำมั่นสัญญากับประชาชน และสส.ว่า ที่อภิปรายจะนำมาถอดบทเรียนและพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน และผมจะนำไปประกอบข้อมูลราชการ หาข้อตกลงหรือหาแนวทางจัดการออกมาให้ดีที่สุด พวกเรายอมรับ และ นายกฯ ก็ยอมรับวันที่เกิดเหตุนั้นมีข้อผิดพลาด แต่ทั้งหมดจะไม่เกิดซ้ำอีก หากมีเหตุการณ์แบบนี้ ส่วนข้อมูลหรือเรื่องใดที่อยากส่งต่อไปยังหน่วยงาน ผมรับอาสาติดตามไม่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น แต่รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและเฝ้าระวัง ดังนั้นขอความร่วมมือให้วิกฤติที่เจอในอนาคตดีขึ้น” นายเจเศรษฐ อภิปราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในตอนท้ายที่ประชุมเห็นด้วยกับการเสนอประเด็นที่อภิปรายไปยังรัฐบาลให้พิจารณานอกจากนั้นแล้ว จะให้กลไกของกมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (ปภ.) สภาฯ ที่จะตั้งขึ้นหลังจากนี้เป็นผู้ศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหา โดยมีกรอบเวลาให้ทำงาน 90 วันนับจากวันถัดจากที่สภาฯ มีมติตั้งกมธ.ปภ.