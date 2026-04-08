“รมว.กลาโหม” ลุยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมภารกิจคุมไฟป่า-หมอกควัน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แนวหน้า

“รมว.กลาโหม” ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่า-หมอกควัน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แนวหน้า ย้ำบูรณาการทุกหน่วยใช้อากาศยาน-เทคโนโลยีเต็มขีดความสามารถ เร่งคุมไฟตั้งแต่ต้นทาง ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็ว
วันนี้ (8 เม.ย. 2569) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างลงพื้นที่ คณะได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมหน่วยบินควบคุมไฟป่า และติดตามการปฏิบัติการในพื้นที่จริง โดยระหว่างการเดินทางทางอากาศยังได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อให้การตรวจเยี่ยมและการสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
พลโท อดุลย์ กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ กองทัพ หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ การใช้อากาศยาน ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
“ภารกิจนี้ไม่ใช่เพียงการดับไฟป่า แต่คือการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลมหายใจของพี่น้องประชาชน”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุด้วยว่า ก่อนหน้านี้ได้เป็นประธานการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการบูรณาการการใช้อากาศยานในการดับไฟป่า ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการนำแผนดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติจริง ทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมกำลังพล เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน พร้อทเน้นย้ำนโยบายเร่งด่วนในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ การปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อควบคุมไฟตั้งแต่ต้นทาง การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ และการสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รวมถึงการใช้อากาศยานและเทคโนโลยีอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ ยังขอความร่วมมือจากประชาชนให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดไฟป่า และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยย้ำว่าทุกภาคส่วนกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด